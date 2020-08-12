شاهد: فتيات في إعلان مطعم شاورما بمكة يثرن جدلا واسعا.. ما القصة؟

يأتي ذلك بعدما استعمل صاحب المحل عددًا من الفتيات للترويج للمحل الواقع في منطقة بطحاء قريش في مكة المكرَّمة.

ونقل ناشطون مقطع الفيديو عبر تويتر، وغرّد أحدهم: "إعلان مطعم شاورما في مكة… بدأت موضة استغلال النساء (للاستعراض) كأنهم سلع لجذب الزبائن، ليت البلدية تقفل المحل قبل لا يفتح".

https://twitter.com/iM2rrx/status/1293131898852499456?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعاد نشر تغريدة أخرى، بيَّن فيها وصول تهديد له من أحد المغردين بأن يكون مصيره السجن، وذلك عقب رفع صاحب المحل دعوى ضده، وقال المغرد له: "راح نشوفك مع العودة والقرني وباقي الشلة في السجن".

https://twitter.com/iM2rrx/status/1293173791733043200?ref_src=twsrc%5Etfw

وانتقد مغردون هذا الإعلان بقولهم: "الإعلان عن شاورما المفروض تركيز التصوير يكون على الشاورما، اللي طلع لنا إعلان عن بنات في مطعم شاورما".

الاعلان عن شاورما المفروض تركيز التصوير يكون ع الشاورما ..

اللي طلع لنا اعلان عن بنات في مطعم شاورما — رُفــات● (@Rufat_9) August 11, 2020

https://twitter.com/6bivi/status/1293355944110444545?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال آخرون إن الإعلان لا يزيد عن تلوث بصري والزج بالفتيات لاستغلالهن في الترويج للمحل دون مبرر أخلاقي أو مجتمعي.

اعلان مطعم شاروما ومافي ولا صوره شاورما وفي بس بنات على الجوال حتى مايجهزو الشاورما 😂😂😂 https://t.co/x1UT6V3ZUq — 💙 (@do0die1) August 12, 2020