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سياسة|السعودية

شاهد: فتيات في إعلان مطعم شاورما بمكة يثرن جدلا واسعا.. ما القصة؟

استغلال فتيات في الترويج لمحل شاورما بالسعودية
استغلال فتيات في الترويج لمحل شاورما بالسعودية
12/8/2020

يأتي ذلك بعدما استعمل صاحب المحل عددًا من الفتيات للترويج للمحل الواقع في منطقة بطحاء قريش في مكة المكرَّمة.

ونقل ناشطون مقطع الفيديو عبر تويتر، وغرّد أحدهم: "إعلان مطعم شاورما في مكة… بدأت موضة استغلال النساء (للاستعراض) كأنهم سلع لجذب الزبائن، ليت البلدية تقفل المحل قبل لا يفتح".

https://twitter.com/iM2rrx/status/1293131898852499456?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعاد نشر تغريدة أخرى، بيَّن فيها وصول تهديد له من أحد المغردين بأن يكون مصيره السجن، وذلك عقب رفع صاحب المحل دعوى ضده، وقال المغرد له: "راح نشوفك مع العودة والقرني وباقي الشلة في السجن".

https://twitter.com/iM2rrx/status/1293173791733043200?ref_src=twsrc%5Etfw

وانتقد مغردون هذا الإعلان بقولهم: "الإعلان عن شاورما المفروض تركيز التصوير يكون على الشاورما، اللي طلع لنا إعلان عن بنات في مطعم شاورما".

https://twitter.com/6bivi/status/1293355944110444545?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال آخرون إن الإعلان لا يزيد عن تلوث بصري والزج بالفتيات لاستغلالهن في الترويج للمحل دون مبرر أخلاقي أو مجتمعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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