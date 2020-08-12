شاهد: بشار الأسد يتعرض لوعكة صحية أثناء إلقائه خطابا

وذكرت صفحة الرئاسة السورية على فيسبوك أن الأسد "توقف خلال إلقاء كلمته لبضع دقائق بسبب حالة هبوط ضغط طفيفة في الدم ثم عاد ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي".

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في وقت مبكر من الأربعاء أن الأسد سيلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب عقب إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، والتي ندد بها المراقبون من المعارضة والمستقلين باعتبارها مهزلة في بلد يخضع لحكم حزب البعث.

وقليلا ما تتحدث وسائل الإعلام الرسمية عن صحة الرئيس، 55 عاما، التي تعد هذه هي المرة الاولى التي يتعرض فيها لعارض صحي خلال القاء خطاب له.

وأجرى النظام السوري الشهر الماضي انتخابات لـ"مجلس الشعب"، في ظل غياب ملايين المواطنين الذين اضطروا لمغادرة البلاد هرباً من العمليات العسكرية للنظام.

وتقول المعارضة السورية إن النظام يختار أعضاء المجلس سلفاً، ولا وجود لانتخابات حقيقية في الواقع.