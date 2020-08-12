سياسي دنماركي يطلب من السويد حرق المصحف على أرضها.. بماذا ردت؟

وقال راسموس بالودان زعيم حزب "سترام كورس"، أو النهج الصلب، إنه تقدم بطلب لتنفيذ احتجاج أمام مسجد بمنطقة "روزنغارد" في مالمو، قبل صلاة الجمعة، وحرق نسخ من القرآن الكريم، لكن الشرطة رفضت ذلك.

وأعلن بالودان الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتزامه القيام باحتجاج وحرق نسخ من القرآن الكريم بمدينة مالمو في 28 أغسطس/ آب الجاري.

وقال بالودان إن "مدينة مالمو محتلة من قبل المسلمين، نريد الاحتجاج على الأقل".

ويعرف عن اليميني المتطرف بالودان عداؤه للإسلام والتحريض على حرق نسخ القرآن في الدنمارك، وحكم عليه سابقا في 14 قضية مختلفة بالسجن 3 أشهر، كما منع من مهنة المحاماة 3 سنوات.

وقام بالودان في مارس/ آذار 2019، وعقب أيام من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، بحرق نسخ من القرآن على بعد 100 متر فقط من ساحة كان مسلمون يؤدون الصلاة فيها.