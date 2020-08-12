تقرير حقوقي: انتهاكات خطيرة في سجن سعودي ضد محتجزين يمنيين

المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها وترصد حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، قالت في بيان اليوم الأربعاء، إن السلطات السعودية تعتقل اليمنيين في سجن للقوات الجوية، يفتقر لأدنى معايير السجون ويمارس فيه التعذيب بشكل ممنهج.

وأكدت سام حصولها على معلومات تؤكد تعرض معتقلين يمنيين للتعذيب في السجون السعودية على يد جنود وضباط سعوديين، حيث تستخدم في التعذيب معدات كهربائية.

وأوضحت أن بعض المعتقلين يتعرضون للعزل لمدة قد تصل لأشهر ويحرمون من الاتصال بالعالم الخارجي بمن في ذلك السجناء الآخرين كما يحرمون من الرعاية الصحية.

#سام تحمل السلطات #السعودية واليمنية مسؤولية اعتقال وإخفاء مواطنين يمنيين في معتقل القوات الجوية وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين أو تسليمهم للمؤسسات الشرطية والقضائية اليمنية إن كانوا متهمين بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، — منظمة سام (@SAM4rights_Ar) August 12, 2020

احتجاز لأسباب غير معروفة

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام إن من بين المعتقلين مجندين كانوا يقاتلون في الحدود الجنوبية للسعودية ضد الحوثيين، يزيد عددهم عن 500 مجند، منهم 28 اعتقلوا بسبب مطالبتهم بإجازة خلال عيد الفطر، ولا تخضع ظروف احتجازهم لأي شكل من الإشراف القضائي.

يقول شاهد أخر: "التقيت بمحتجز أخذ من مقر الجرحى في جيزان، وكان من المفترض أن يسافر إلى الهند للعلاج، لكن بدلاً من الذهاب إلى الهند ذهب الى معتقل القوة الجوية وتعرض للتعذيب الشديد خلال فترة اعتقاله، لمدة ثلاثة أشهر. — منظمة سام (@SAM4rights_Ar) August 12, 2020

ومن بين المعتقلين صيادين يمنيين احتجزتهم قوات خفر السواحل اليمنية لأسباب غير معروفة، وسلمتهم للقوات السعودية، وحصلت سام على معلومات تؤكد وفاة واحد منهم على الأقل بسبب التعذيب الذي يتعرضون له في السجن السعودي.

#HumanRights #سام تكشف عن انتهاكات خطيرة في سجن القوات الجوية #السعودية بجيزان بحق محتجزين يمنيين pic.twitter.com/PCyUOa9Bhd — منظمة سام (@SAM4rights_Ar) August 12, 2020

ووثقت سام بعض الحالات من قبل معتقلين سابقين بسجن القوات الجوية، تحدثوا عمّا يتعرض له المعتقلين من معاملة قاسية وغير إنسانية من قبل موظفي ومسؤولي المعتقل خلال فترة احتجازهم حيث تعرضوا للتعذيب بطريقة الصلب والضرب بالأسلاك الكهربائية.