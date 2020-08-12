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سياسة

تقرير حقوقي: انتهاكات خطيرة في سجن سعودي ضد محتجزين يمنيين

منظمة حقوقية:انتهاكات خطيرة في سجن القوات الجوية السعودية بحق يمنيين
منظمة حقوقية:انتهاكات خطيرة في سجن القوات الجوية السعودية بحق يمنيين
12/8/2020

المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها وترصد حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، قالت في بيان اليوم الأربعاء، إن السلطات السعودية تعتقل اليمنيين في سجن للقوات الجوية، يفتقر لأدنى معايير السجون ويمارس فيه التعذيب بشكل ممنهج.

وأكدت سام حصولها على معلومات تؤكد تعرض معتقلين يمنيين للتعذيب في السجون السعودية على يد جنود وضباط سعوديين، حيث تستخدم في التعذيب معدات كهربائية.

وأوضحت أن بعض المعتقلين يتعرضون للعزل لمدة قد تصل لأشهر ويحرمون من الاتصال بالعالم الخارجي بمن في ذلك السجناء الآخرين كما يحرمون من الرعاية الصحية.

احتجاز لأسباب غير معروفة

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام إن من بين المعتقلين مجندين كانوا يقاتلون في الحدود الجنوبية للسعودية ضد الحوثيين، يزيد عددهم عن 500 مجند، منهم 28 اعتقلوا بسبب مطالبتهم بإجازة خلال عيد الفطر، ولا تخضع ظروف احتجازهم لأي شكل من الإشراف القضائي.

ومن بين المعتقلين صيادين يمنيين احتجزتهم قوات خفر السواحل اليمنية لأسباب غير معروفة، وسلمتهم للقوات السعودية، وحصلت سام على معلومات تؤكد وفاة واحد منهم على الأقل بسبب التعذيب الذي يتعرضون له في السجن السعودي.

ووثقت سام بعض الحالات من قبل معتقلين سابقين بسجن القوات الجوية، تحدثوا عمّا يتعرض له المعتقلين من معاملة قاسية وغير إنسانية من قبل موظفي ومسؤولي المعتقل خلال فترة احتجازهم حيث تعرضوا للتعذيب بطريقة الصلب والضرب بالأسلاك الكهربائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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