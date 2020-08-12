بعد تجاهل مجلس التعاون.. مطالب برفع قضية "غزو قطر" لمجلس الأمن

جاءت هذه المطالبات بعد إعلان مجلس التعاون الخليجي، أن دول الخليج تستنكر التهديدات التركية للإمارات وتؤكد أن أمن دول مجلس الخليج كل لا يتجزأ، وانطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في اطار مجلس التعاون، فتساءل النشطاء ماذا عن غزو قطر؟.

الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير تركيا لدى المملكة العربية السعودية https://t.co/GCIpYiK3e5 pic.twitter.com/MBBEcROOg1 — مجلس التعاون (@GCCSG) August 11, 2020

ويأتي هذا الإعلان في إطار زيارة السفير التركي لدى المملكة العربية السعودية لأمانة المجلس الثلاثاء.

وقال مغردون إن "كل العالم تحدث عن نية دول الحصار غزو قطر إلا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي"، ومذكرين بأن قطر واحدة من دول المجلس.

خلال أسبوع برز: 1 موقف خليجي موحد تجاه إيران متمثلًا في طلب دول مجلس التعاون من الأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة على طهران 2 موقف خليجي آخر مشترك تجاه تركيا باعتبار ان تهديها لدولة خليجية هو تهديد لبقية دول الخليج فأمن مجلس التعاون لا يتجزأ 3 يا سادة التعاون الخليجي حي لا يموت pic.twitter.com/2Z6GcPOAgy — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 11, 2020

وتساءلوا "هل يستطيع أمين مجلس التعاون الخليجي استنكار محاولة غزو قطر المثبت"؟

وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية قد كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "رفض بشدة" مقترح العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، غزو قطر عام 2017.

موضوع غزو قطر يجب تصعيده وايصاله الى ( مجلس الامن ) . — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) August 12, 2020

جاء ذلك في تقرير للمجلة تناولت فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، من جهة أخرى.

وقالت المجلة إنه "في مكالمة هاتفية بتاريخ 6 من يونيو/ حزيران 2017، بين الملك سلمان والرئيس ترمب، رفض الأخير بشدة مقترحا سعوديا لغزو قطر".

كل العالم تحدث عن نية دول الحصار غزو قطر الا الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ، نذكر الاخ الامين العام ان قطر عضو مؤسس في مجلس التعاون . — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) August 12, 2020

وأضافت أنه "بعد ذلك مباشرة، طلبت الولايات المتحدة من الكويت، التوسط لحل الأزمة داخل حدود دول مجلس التعاون الخليجي".

وكشفت وكالة بلومبرغ أمس الثلاثاء أن دول الحصار بقيادة السعودية أبلغت وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن "ظروفا طارئة" هي التي تمنع طائرات تلك الدول من التحليق فوق قطر.

أين الامين العام من التحقيق في ماجاء في فورين بوليسي بشأن غزو قطر عبر اقتراح سعودي لترمب؟!

للأسف بعض المنظمات اصبحت اداة في يد بعض الدول وتخدم اجنداتها فقط! https://t.co/Dgee9xcTOT — فهد العمادي (@fahedalemadi) August 11, 2020

وقطعت هذه الدول العلاقات مع قطر بسبب دعمها المزعوم للإرهاب وعلاقاتها الودية مع إيران، مما تسبب في أزمة دبلوماسية جارية منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.

وردا على منظمة الطيران المدني الدولي، ومقرها مونتريال، قال وزير النقل القطري جاسم بن سيف السليطي إن هذه الدول لم تعلن رسميًا حالة الطوارئ في عام 2017، كما وصف المزاعم بأن قطر تدعم الإرهاب وتهدد الدول المجاورة على أنها "مبتذلة" و "تشهيرية".

كنّا نتمنى نسمع تعليق من مجلس التعاون على مانشر في الصحافه الامريكيه بخصوص غزو قطر !وصمت مجلس التعاون عن التعليق يعني ان المجلس لايمثل جميع اعضاءه بل يمثل دول الحصار فقط. https://t.co/SSpklfnvfr — راشد بن عرار النعيمي 🇶🇦 (@rashedalnam1) August 11, 2020

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قطر ترد على مزاعم دول الحصار: لم تعلن حالة الطوارئ واتهاماتها "مبتذلة وتشهيرية"

#امين_مجلس_التعاون_الخليجي معقوله مايعرف او مايدري ان هناك حصار و نية غزو قطر .. مفروض تكون اولى القضايا المطروحه لحلها .. رايح يركض لسفير تركيا يدافع عن الامارات … يعني الامارات ماعرفت مجلس التعاون الا يوم خافت من تهديدات اردوغان !!! — ‏علي الخليفي (@Ali320) August 12, 2020

كان يقال بأنها (مقاطعه) ثم قال أمير الكويت بأننا أوقفنا التدخل العسكري . ثم قال ترامب لقد طلب مني الملك السعودي رغبته غزو قطر ولم أوافق . واليوم عذر منع الطائرات القطرية هو حالة الحرب والطوارئ . ما هو رأي الشعوب على تغير الموقف واتضح الحقيقة . — علي بن ثامر 🇶🇦 / • (@alibinthamer) August 12, 2020

واضح ان الأمين العام الجديد يُسَيَّر من السعودية والإمارات. الدليل ان وزير الدفاع التركي صرح منذ أسبوع وان دول الحصار تضغط عليه ليخرج بهذا التصريح عن تركيا. ثم أين الامين العام من مكالمة سلمان مع ترامب بخصوص غزو قطر والعالم اجمع يتحدث عنها؟ https://t.co/PRqA1vUAHx — بوسباع (@F4I33meHa0yn6C5) August 12, 2020