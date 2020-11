الهند.. قتلى وجرحى بالعشرات في احتجاجات عقب إساءة للنبي محمد

وبحسب الصحافة الهندية، فإن أحد أقرباء النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، سرينيفاس مورثي، قام بنشر منشور استفزازي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يسيء لنبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم).

واحتجاجاً على ذلك، نزل آلاف المسلمين في مدينة بنغالور، جنوبي البلاد، إلى الشوارع، فيما احتشد البعض الآخر أمام منزل البرلماني المذكور.

Community of Peace spreading Love, Peace & Harmony in Bangalore just because of a Facebook Post. कितने सहिष्णु और टॉलरेंट लोग है !!#BangaloreRiots pic.twitter.com/4Tt0WFrNuO — Aadarsh VAJPAI 🇮🇳 (@being_INDIAN_11) August 12, 2020

وطالب المحتجون قوات الأمن بإلقاء القبض على قريب النائب البرلماني المسيء لنبي الإسلام.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل مقاطع مصورة للاشتباكات التي دارت بين الشرطة الهندية والمسلمين المحتجين، حيث رد الأمن الهندي على إحراق المحتجين سيارات الشرطة، بإطلاق النار والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع عليهم.

وتصاعدت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أمام مركز شرطة مدينة "التكنولوجيا" كما هاجم المتظاهرون منزل عضو البرلمان "أر أغاندا سرينيفازا مرتهي".

#BengaluruViolence: Irked mob continued violent protests for hours, police officials say. Vehicles parked inside DJ Halli police station premises also set on fire, many barged inside and vandalised furniture, attacked cops, they add. @IndianExpress pic.twitter.com/uWThpChELN — Ralph Alex Arakal (@ralpharakal) August 11, 2020

وشهدت الاحتجاجات مصرع 3 أشخاص، وإصابة 60 آخرين، فضلاً عن توقيف 110 أشخاص، بينهم قريب النائب البرلماني المسيء لنبي الإسلام.

وأعلنت الشرطة أنها قبضت على صاحب واقعة المنشور المسيء للنبي والذي يُدعى "نافين" والذي نشر صورة مكتوب عليها "محمد" مصوراً النبي وهو يجلس بجانب فتاة صغيرة وكتب بجانبها أنه اعتدى على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.

With regard to incidents in DJ Halli, accused Naveen arrested for posting derogatory posts.. also total 110 accused arrested for arson, stone pelting and assault on police. APPEAL TO ALL TO COOPERATE WITH POLICE TO MAINTAIN PEACE. — Kamal Pant, IPS (@CPBlr) August 11, 2020

من جهة أخرى هاجم "بي إس يديأورابا" الوزير الأول لمقاطعة "كارناتاكا" المحتجين، قائلاً إن الحكومة لن تتسامح معهم وستتخذ إجراءات صارمة ضد الجناة، لكنه ناشدهم بالتحلي بضبط النفس دون توجيه التهم إليهم.

ونشر عضو البرلمان "أغاندا" مقطعاً مصوراً يعتذر فيه عما حدث قائلاً "أتقدم بطلب لإخواني المسلمين؛ سوف أضمن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة وأطلب منكم الحفاظ على السلام والتآلف بيننا وسأكون معكم من أجل هذا."

#Bengaluru: Pulkeshinagar Congress MLA R Akhanda Srinivas Murthy appeals for peace after an irate mob surrounded his house in Kaval Byrasandra irked by a derogatory post allegedly put up on social media by his relative. @IndianExpress pic.twitter.com/khmaFj1ews — Ralph Alex Arakal (@ralpharakal) August 11, 2020

وطالب أحد قادة المسلمين ويُدعى "مُفتي مزمل" من جماعة الأمة بالهند المحتجين بالتحكم في عواطفهم والسيطرة على تصرفاتهم والبعد عن العنف قائلاً إن الشرطة ستعاقب الجاني بناء على المعلومات الأولية المُقدمة بعد اعتقاله والتحقيق معه.

وفي أثناء الاحتجاجات شكل عدد كبير من الشباب حائطا بشريا أمام أحد المعابد لحمايته من المحتجين الغاضبين، بينما أظهر مقطع فيديو آخر حجم الدمار الذي لحق بمنزل البرلماني "أر أغاندا سرينيفازا مرتهي" بعد إحراقه من قبل بعض المحتجين.

.@INCIndia @INCKarnataka mla Akhanda Srinivas Murthy's house now after the mob torched and ransacked his house last night. pic.twitter.com/mLFTDIgbSA — Imran Khan (@keypadguerilla) August 12, 2020

وهاجمت الشرطة المحتجين وأطلقت عليهم قنابل الغاز المُسيل للدموع والرصاص المطاطي لتتمكن من السيطرة عليهم حسب قولها.

كما أعلنت الشرطة عن تطبيق بعض القيود على المدينة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية رقم 144 وذلك حتى صباح اليوم الخميس لتهدئة الأمور والسيطرة عليها.