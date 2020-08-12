"السيسي باع مصر" يتصدر تويتر تزامنا مع انتخابات مجلس الشيوخ

ويستأنف المصريون في الداخل تصويتهم اليوم في انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسط أجواء مشحونة بالجدل بين من يراه إضافة للحياة البرلمانية ومن يعتبره غرفة ثانية لـ"عسكرة الدولة"، بعد أداء سيئ اتصف به مجلس النواب (الغرفة الأولى) خلال الخمس سنوات الماضية.

وشهد اليوم الأول من التصويت إقبالا ضعيفا من كبار السن بينما غابت فئة الشباب عن المشهد بشكل شبه كامل.

وقال مغردون عبر الوسم المتصدر إن المشاركين في العملية الانتخابية هم جزء من منظومة أسسها الرئيس المصري قائمة على بيع أجزاء من الدولة لتحقيق مصالح النظام العسكري وتثبيت أركانه، على حد قولهم.

وعبر آخرون عن سخريتهم من إصرار الحكومة المصرية على إجراء الانتخابات في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية حادة وانتشار لفيروس كورونا.

بقلب في التلفزيون بالصدفة لقيت #مصر فيها " انتحابات"!

قلت السيسي طلع رادل ددع وديموكراطي وعامل انتشخابات رئاسية

طلع نقبي على شونة وطلع اسمها #انتخابات_الشيوخ قصدي #انتخابات_مجلس_الشيوخ ودي هتبيع ايه؟!

تيران وصنافير ولا نهر النيل ولا اتفاقية المباديء #سد_النهضة

#السيسي_باع_مصر — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) August 11, 2020

وتهكم البعض من تكرار تصوير المواقف الانتخابية التقليدية في مصر مثل ذهاب عروسين للانتخاب، وإصرار بعض المرضى على الإدلاء بأصواتهم، والأغاني والرقص أمام اللجان.

فلا يكاد يمر أي استحقاق انتخابي، منذ وصول السيسي للحكم، إلا وتكون مشاهد الأغاني والرقص حاضرة أمام اللجان.

كما انتشرت بعض مقاطع الفيديو التي توضح سير العملية الانتخابية، والتي وصفها عمدة إحدى قرى محافظة الفيوم بأنها "توجيهات وليست انتخابات"، داعيا أهالي قريته للتصويت، ومؤكدًا أن المشاركة من عدمها لن تغير شيئا من النتيجة.

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من ناحية أخرى دعا معارضون للسلطة إلى مقاطعة الانتخابات معتبرين أن من يدلي بصوته فيها يوافق ويحلل للسلطة الحالية ما وصفوه بـ "كل تجاوزاتها في حق المواطن من بيع للأرض والتنازل عن المياه والغاز".

وجاءت عودة الغرفة الثانية ضمن حزمة تعديلات دستورية العام الماضي، شهدت انتقادات محلية ودولية واسعة، تسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تولى الحكم عام 2014 بالبقاء رئيسًا حتى عام 2030، بالإضافة إلى ذلك توسيع صلاحياته ونفوذ الجيش في الحياة السياسية.

وأثيرت تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي جائحة كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة على غرار سد النهضة الإثيوبي.

كل من يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ يعتبر كالتيس المستعار ، دوره يحلل للسلطة كل تجاوزاتها في حق الوطن ، من بيع الأرض والتنازل عن المياه والغاز ورهن مصر للبنوك والدول المقرضة#السيسي_باع_مصر #انتخابات_مجلس_الشيوخ — د. حسام فوزي جبر (@hfg5555) August 11, 2020

هو قالها صريحة انا لو ينفع اتباع لاتباع يعني مستعد يبيع نفسه لمن يشتري يبقي العادي انه يبيع مصر #السيسي_باع_مصر — Dr. Ahmed Sallam (@AhmedSa06576296) August 11, 2020

فضل الإعلام يشتم مرسي وان هو هيبيع مصر جيه السيسي باع اجزاء من الدولة بالفعل والإعلام فرحان عادي #السيسي_باع_مصر pic.twitter.com/OvamuM6ewE — ahmed alktatatni (@alktatatni) August 11, 2020

لاشك أنه مازال يحكمنا حاكم عميل للأجانب ويرجح مصلحة نفسه ومصلحة الأجانب على مصلحة الشعب ويبيع كل القضايا علشان يحصل على رضا الأعداء ويعيش كالملوك, فلن يحصل لنا تقدم وراحة وأمن وصحة وقدرة , لذلك علينا أولا أن نتخلص من الباعث الرئيسي لهذه الأوضاع الكارثية في مصر#السيسي_باع_مصر pic.twitter.com/25wZYSo96T — هشام عبدالعال (@Hesham_A4) August 11, 2020

الانقلابي الخاين ده باع كل حاجه وجرف عند المصريين معانى الشهامه والكرم والجدعنه والاخلاق ربنا ينتقم منه عاجلا غير اجل #السيسي_باع_مصر — أحمد العربي (@AElaraby78) August 11, 2020