إليسا أبرزهم.. مغردون ينتقدون جبران باسيل بعد تلميح بالعودة للحكومة

كتب باسيل عبر حسابه الرسمي بتويتر" أمّا وقد استقالت الحكومة، الأولوية الآن هي للإسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة واعادة بناء الثقة بالدولة.. نحن في التيار اوّل من يسهّل وأوّل من يتعاون".

امّا وقد استقالت الحكومة، الأولوية الآن هي للاسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة واعادة بناء الثقة بالدولة… نحن في التيار اوّل من يسهّل وأوّل من يتعاون GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 11, 2020

وقوبلت تغريدة ومبادرة باسيل، بمعارضة شخصيات كبيرة من قبل فنانين وإعلاميين ونشطاء، مطالبين بحكومة مستقلة، بعيدا عن "التيارات والفاسدين".

وأكد المعلقون على أن الأولوية يجب أن تكون لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار والفساد.

ووصف بعض المغردين، حديث باسيل، بـ"المضحك المبكي"، ووصفه أحدهم بأنه "يتفلسف جهلا".

وكتبت المطربة اللبنانية اليسا: "ليه ناوي ترجع؟؟ ما في غير حكومة مستقلة مع صلاحيات استثنائية لتقوم بما تبقى من هل البلد غير هيك ما بدنا نشوف صورة وجهكن كلكن".

ليه ناوي ترجع؟؟ ما في غير حكومة مستقلة مع صلاحيات استثنائية لتقوم بما تبقى من هل البلد غير هيك ما بدنا نشوف صورة وجكن كلكن!! https://t.co/AOBZobWKeN — Elissa (@elissakh) August 11, 2020

انفجار بيروت

وأدى الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت مساء الثلاثاء الماضي، إلى تداعيات كبيرة، كان آخرها استقالة الحكومة اللبنانية، في حين تفجرت مظاهرات غاضبة طالبت بتغيير الطبقة الحاكة بأكملها.

انت المفروض يكون اخر من يتكلم https://t.co/ElwdStznuI — georges azzi (@G_azzi) August 11, 2020

ووقع الانفجار الهائل الذي دمر معظم المرفأ وقطاعات من العاصمة اللبنانية وأسفر عن مقتل أكثر من 171 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين ودمر حوالي ستة آلاف بناية.

وهزّ الانفجار كلّ أنحاء العاصمة وطالت أضراره كلّ الأحياء وصولاً إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات، وأفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع دوي الانفجار أيضاً.

هيدي لtweet من ٢٠١٨ وبعدك عم تعيد ذات الكذبة

إذا أنت نسيت أنا ما نسيت😉#سد_نيعك

على فكرة حضرته ماحي كل ال tweets لي كاتبهن قبل ٢٠١٩ https://t.co/sTYWlXuNBl pic.twitter.com/rbrQ4hkhUs — Michel Chamoun (@Michelshamoun) August 11, 2020

ولحقت أضرار بقصر بعبدا، مقرّ رئاسة الجمهورية الواقع في الضاحية الشرقية لبيروت، وبمقرّ رئاسة الحكومة في وسط العاصمة، وبمطار بيروت الدولي في الضاحية الجنوبية.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع إثر اجتماعه الطارئ، بيروت "مدينة منكوبة" وقال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الاجتماع إنّ "كارثة كبرى حلّت بلبنان".