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سياسة

إليسا أبرزهم.. مغردون ينتقدون جبران باسيل بعد تلميح بالعودة للحكومة

وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل
12/8/2020

كتب باسيل عبر حسابه الرسمي بتويتر" أمّا وقد استقالت الحكومة، الأولوية الآن هي للإسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة واعادة بناء الثقة بالدولة.. نحن في التيار اوّل من يسهّل وأوّل من يتعاون".

وقوبلت تغريدة ومبادرة باسيل، بمعارضة شخصيات كبيرة من قبل فنانين وإعلاميين ونشطاء، مطالبين بحكومة مستقلة، بعيدا عن "التيارات والفاسدين".

وأكد المعلقون على أن الأولوية يجب أن تكون لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار والفساد.

 ووصف بعض المغردين، حديث باسيل، بـ"المضحك المبكي"، ووصفه أحدهم بأنه "يتفلسف جهلا".

وكتبت المطربة اللبنانية اليسا: "ليه ناوي ترجع؟؟ ما في غير حكومة مستقلة مع صلاحيات استثنائية لتقوم بما تبقى من هل البلد غير هيك ما بدنا نشوف صورة وجهكن كلكن".

انفجار بيروت

وأدى الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت مساء الثلاثاء الماضي، إلى تداعيات كبيرة، كان آخرها استقالة الحكومة اللبنانية، في حين تفجرت مظاهرات غاضبة طالبت بتغيير الطبقة الحاكة بأكملها.

ووقع الانفجار الهائل الذي دمر معظم المرفأ وقطاعات من العاصمة اللبنانية وأسفر عن مقتل أكثر من 171 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين ودمر حوالي ستة آلاف بناية.

وهزّ الانفجار كلّ أنحاء العاصمة وطالت أضراره كلّ الأحياء وصولاً إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات، وأفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع دوي الانفجار أيضاً.

ولحقت أضرار بقصر بعبدا، مقرّ رئاسة الجمهورية الواقع في الضاحية الشرقية لبيروت، وبمقرّ رئاسة الحكومة في وسط العاصمة، وبمطار بيروت الدولي في الضاحية الجنوبية.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع إثر اجتماعه الطارئ، بيروت "مدينة منكوبة" وقال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الاجتماع إنّ "كارثة كبرى حلّت بلبنان".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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