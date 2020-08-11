وسيم يوسف يشعل الجدل مجددا.. وناشطون: لماذا تحرّف كلام الرسول؟

وقال وسيم يوسف في تغريدته، إن "المسلم والمسيحي واليهودي لا فرق بينهم، فنحن كلنا آدم وآدم من التراب، ودين إبراهيم يوحدنا فلا يفرقنا الشيطان والشر".

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1292769398957191169?ref_src=twsrc%5Etfw

واعتبر ناشطون أن وسيم يوسف بعد حصوله على جواز السفر الإماراتي، "حرّف" حديثًا نبويًا إرضاءً للسادة والحكام.

وأوضحوا أن الحديث الصحيح لنبي الإسلام محمد هو "لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى"، وليس ما قاله يوسف.

ماشاءالله ماهذا الوعي… بعد الحصول على الجواز الإماراتي..؟!! . اقتباس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتحريفه لإرضاء الساده… الصحيح لافرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى.. وليس لافرق مسلم و نصراني ويهودي فقط…أين التوحيد أين الاسلام أين العقيدة؟!!@waseem_yousef https://t.co/wZRU1GpZHS — جاسم راشد الشامسي (@jalshamsi777) August 10, 2020

وبيّنوا أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم "الناس لآدم، وآدم من تراب…"، يؤكد أن الناس لا تفاضل بينهم في الأحساب والأنساب والألوان، فالأصل هو التراب، وأن التفاضل يكون فقط بالتقوى والإيمان وبما يقدمه الإنسان لنفع البشرية.

وفي خطبته البلاغية الشهيرة في حجة الوداع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم "أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله اتقاكم، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. ألا هل بلَّغت. اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد الغائب".

قال تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه )

أصبحنا في زمن الرويبضة الذي حدثنا عنه رسولنا الكريم من 1400 .سنة

اتق الله وتب إليه هذا كلام خطير وكبير ويبين أنك لم تتأصل في دين الله عز وجل فضلا عن ان تتكلم فيه أصلا ! — سليمان الفرجاني 🇱🇾 (@_salafi1) August 10, 2020

وأما عن دين إبراهيم، فذكّر الناشطون يوسف بقوله تعالى "ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين"، وأيضًا قوله تعالى "إن الدين عند الله الإِسلام…".

وتساءل بعضهم: أين التوحيد، أين الإسلام، أين العقيدة؟! بينما قال مغردون آخرون ليوسف "أحب أخوتك المسلمين أولًا"، واعتبروا أنه أصبح مثيرًا للسخرية بسبب تغريداته.

https://twitter.com/m_dba/status/1292805813443145729?ref_src=twsrc%5Etfw

كما أبدى بعضهم استغرابه لكتابة التغريدة باللغة الإنجليزية وتساءلوا عن السبب وما إذا كانت الرسالة موجهة لفئة معينة.

ونصحه بعضهم بعدم التغريد بالإنجليزية مرة أخرى لأن لغته "ركيكة" بحسب وصفهم.

اول شي تعلم انجليزي او اكتب باللغه العربيه لان لغتك الانجليزيه ركيكه جدا ، ثانيا ماذا عن اغتصاب ارض المسلمين وظلمهم و طردهم و قتلهم هل هو مسموح اذا كان القاتل يدعي الانتساب لديانه ابراهيميه ..يا منافق .. — الغضب الساطع (@king10000) August 10, 2020

ومنذ حصوله على الجنسية الإماراتية سنة 2014، لم يَسْلم وسيم يوسف من الانتقادات بسبب طرحه الديني الفج في أحيان كثيرة ومواقفه المثيرة للجدل.

فقد شكك الداعية ذو الأصول الأردنية، في صحيح البخاري ومسلم، ووقف ضد ثورات الربيع العربي، وجاء موقفه "صادما" من قضية المسلمين الإيغور، إلى غير ذلك من المواقف التي اتخذها الإمام السابق لجامع الشيخ زايد الكبير وسيم يوسف والتي أثارت حفيظة المجتمع الإماراتي والعربي.

نسيت تضيف لهم والهندوسي يا شيخ عشان ما نزعل الهندوسيين خاصة وانه يوجد معبد كبير لهم بالإمارات 🤗 — The golden knight 🦂 (@kataloony2010) August 10, 2020

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والله تطور التطبيل وصار English عشان يوصل إلى أبعد مدى😂😂😂😂 — Mohammad Bin Abdullah (@alghurbani) August 10, 2020

اما تتقي الله في نفسك يا #وسيم_يوسف

اين انت عن دراستك لعلم الشريعة المحمدية

كيف تريد مساواة من يقول ان الله ثالث ثلاثة وان عزير او عيسى ابن الله ومن يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله

اين انت من قولهﷺ

لو كان أخى موسى حيا ما وسعه الا اتباعي امتاكد انك درست علم تفسير القرآن — #درع_الجزيرة ((الله ثم الوطن والقيادة)) (@u_a_emarat) August 10, 2020

اصبحت مثير للسخريه ، من اللي كاتب لك بالانجليزي https://t.co/lNUDk1P0p1 — Mohamad Alswaidi (@qatariwarrior) August 10, 2020

وليش عم تغرد بالأجنبي؟ — حسن محمد حسن (@JE0eY09QHFp2jaa) August 10, 2020

والله الدكتور وسيم يأخذ جائزة أكبر مطبل لهذا العام 😂😂 — حسن محمد حسن (@JE0eY09QHFp2jaa) August 10, 2020

https://twitter.com/bent_alzahraa12/status/1292914254086131720?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1292769398957191169?ref_src=twsrc%5Etfw