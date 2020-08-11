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سياسة|الإمارات

وسيم يوسف يشعل الجدل مجددا.. وناشطون: لماذا تحرّف كلام الرسول؟

الداعية الإماراتي وسيم يوسف
الداعية الإماراتي وسيم يوسف
11/8/2020

وقال وسيم يوسف في تغريدته، إن "المسلم والمسيحي واليهودي لا فرق بينهم، فنحن كلنا آدم وآدم من التراب، ودين إبراهيم يوحدنا فلا يفرقنا الشيطان والشر".

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1292769398957191169?ref_src=twsrc%5Etfw

واعتبر ناشطون أن وسيم يوسف بعد حصوله على جواز السفر الإماراتي، "حرّف" حديثًا نبويًا إرضاءً للسادة والحكام.

وأوضحوا أن الحديث الصحيح لنبي الإسلام محمد هو "لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى"، وليس ما قاله يوسف.

وبيّنوا أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم "الناس لآدم، وآدم من تراب…"، يؤكد أن الناس لا تفاضل بينهم في الأحساب والأنساب والألوان، فالأصل هو التراب، وأن التفاضل يكون فقط بالتقوى والإيمان وبما يقدمه الإنسان لنفع البشرية.

وفي خطبته البلاغية الشهيرة في حجة الوداع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم "أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله اتقاكم، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. ألا هل بلَّغت. اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد الغائب".

وأما عن دين إبراهيم، فذكّر الناشطون يوسف بقوله تعالى "ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين"، وأيضًا قوله تعالى "إن الدين عند الله الإِسلام…".

وتساءل بعضهم: أين التوحيد، أين الإسلام، أين العقيدة؟! بينما قال مغردون آخرون ليوسف "أحب أخوتك المسلمين أولًا"، واعتبروا أنه أصبح مثيرًا للسخرية بسبب تغريداته.

https://twitter.com/m_dba/status/1292805813443145729?ref_src=twsrc%5Etfw

كما أبدى بعضهم استغرابه لكتابة التغريدة باللغة الإنجليزية وتساءلوا عن السبب وما إذا كانت الرسالة موجهة لفئة معينة.

ونصحه بعضهم بعدم التغريد بالإنجليزية مرة أخرى لأن لغته "ركيكة" بحسب وصفهم.

ومنذ حصوله على الجنسية الإماراتية سنة 2014، لم يَسْلم وسيم يوسف من الانتقادات بسبب طرحه الديني الفج في أحيان كثيرة ومواقفه المثيرة للجدل.

فقد شكك الداعية ذو الأصول الأردنية، في صحيح البخاري ومسلم، ووقف ضد ثورات الربيع العربي، وجاء موقفه "صادما" من قضية المسلمين الإيغور، إلى غير ذلك من المواقف التي اتخذها الإمام السابق لجامع الشيخ زايد الكبير وسيم يوسف والتي أثارت حفيظة المجتمع الإماراتي والعربي.

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https://twitter.com/bent_alzahraa12/status/1292914254086131720?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1292769398957191169?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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