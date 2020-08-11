نيويورك تايمز: متعاقد أمريكي علم بمتفجرات مرفأ بيروت منذ 2016

وأضاف المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن المتعاقد الأمريكي حذر قبل 4 سنوات على الأقل من وجود كميات كبيرة من المواد الكيميائية القابلة للانفجار مخزنة في ميناء بيروت في ظروف غير آمنة.

وذكر المصدر أنه تم رصد وجود المواد الكيماوية والإبلاغ عنها من قبل خبير أمن موانئ أمريكي أثناء عملية تفتيش عن سلامة الميناء.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون أمريكيون ممن يعملون في الشرق الأوسط إنه من المتوقع أن يكون المتعاقد قد أبلغ السفارة الأمريكية أو البنتاغون بالأمر.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن إمكانية معرفة الولايات المتحدة بشأن تلك المواد المتفجرة ولم تحذر أحدا بشأنها صدمت وأغضبت الدبلوماسيين الغربيين الذين فقدوا اثنين من زملائهم في الانفجار وأصيب آخرون.

ونفى مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن يكون المسؤولون في واشنطن على علم بما وجده المتعاقد.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن المتعاقد "قام بزيارة غير رسمية للموقع بالميناء منذ حوالي 4 سنوات، ولم يكن في ذلك الوقت موظفا في الحكومة الأمريكية أو وزارة الخارجية".

وقال المسؤول إن الوزارة ليس لديها سجل بإبلاغ المتعاقد بالنتائج التي توصل إليها حتى الأسبوع الماضي، بعد الانفجار الهائل، وفق الصحيفة الأمريكية نفسها.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.