ليبيا.. رصد 70 آلية مسلحة لـ"مرتزقة الجنجويد" متجهة إلى سرت

وعلى حسابها بتويتر، نشرت عملية بركان الغضب صورا أوضحت أنها تُظهر رتلا مكونا من 70 آلية مسلحة وشاحنات ذخيرة لمرتزقة الجنجويد المساندين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأشارت إلى أن الصور التقطت خلال مرور تلك المليشيات بمنطقة البريقة باتجاه سرت.

تأتي هذه التطورات وسط حالة تضارب واسعة بين التصريحات السياسية المتفائلة بشأن تسليم منطقتي سرت والجفرة إلى حكومة الوفاق الليبية الشرعية، وبين الجسر الجوي الروسي لتعزيز تحصينات قوات حفتر بالمنطقة الوسطى، استعدادا لأي تطورات عسكرية مفاجئة.

الواقع العسكري على الأرض لا يوحي بأن هناك انسحابا قريبا لقوات حفتر والمرتزقة الأجانب من مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) وقاعدة الجفرة الجوية (300 كلم جنوب سرت).

فنوعية الأسلحة وعدد الطائرات الروسية التي حطت بمطارات شرق ليبيا وقاعدتي القرضابية بسرت والجفرة الجويتين (وسط) تعكس أن مليشيا حفتر والمرتزقة الروس يستعدون لمواجهة عسكرية أكبر من مجرد معارك تقليدية مع الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، كشف في 6 أغسطس/آب الجاري، عن رصد وصول أكثر من 110 طائرات تحمل معدات ومرتزقة لدعم حفتر خلال شهر واحد.

وإلى جانب إرسال موسكو طائرات حربية من نوع ميغ 29 وسوخوي24، التي سبق وأن كشفتها واشنطن عبر صور للأقمار الصناعية، تم التأكيد في الآونة الأخيرة على إرسال سلاح نوعي جديد إلى منطقة الموانئ النفطية الواقعة خلف خط سرت الجفرة.

وتحدثت مصادر عن تنصيب منظومة دفاع جوي من نوع "آس300" الروسية المتطورة، في ميناء راس لانوف النفطي..

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد ناصر القايد، لقناة "فبراير" المحلية، إن "ما يرصده الجيش الليبي من استعدادات تلك المليشيات (مرتزقة فاغنر والجنجاويد) وقيامها بتحصينات كبيرة، تدل على أنها تريد البقاء أكبر فترة ممكنة في ليبيا".

فمرتزقة "فاغنر" يسعون في المرحلة الحالية لتثبيت جبهة سرت الجفرة، واستغلال وقف إطلاق النار لاستكمال عمليات التحشيد وإحكام الدفاعات البرية والجوية، وضمان استمرار غلق النفط الليبي بما يضمن خدمة المصالح الروسية، وتأكيد دور موسكو لاعبا رئيسيا في الملف الليبي، لأطول مدة ممكنة.

وسياسة "لا حرب ولا سلم"، تخدم الاستراتيجية الروسية في تثبيت أرجل موسكو بجنوب المتوسط لفترة طويلة وبأقل الخسائر.

Pictures showing Haftar’s criminal militia backed by Wagner mercenaries, reinforcing their positions on Sirte – Jufra road (Wadi Jarif), for fear of our heroic forces in the operation of liberating #Sirte & #Jufra. #Libya https://t.co/N86WaJ6xwX

