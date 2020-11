كسروا كتفه.. اعتداء وحشي على إمام مسجد بأمريكا والشرطة تحقق

واعتدى شخصان على الإمام "محمد مختار" وهو في طريق عودته لبيته بعد صلاة العشاء في المسجد وقاما بلكمه وركله وشتمه إلى أن كسرا كتفه ثم لاذا بالفرار.

ونقل الإمام إلى المستشفى على خلفية الإعتداء عليه، في حين قال مدير مركز الفاروق الإسلامي محمد عمر، إن ما حدث يرعب المجتمع المسلم.

وأوضح أنهم فعلوا الكثير من أجل تأمين المجتمع وقال" لكن يعلم الله كم سنظل نشعر بالخوف".

We appreciate our communities concern & offers to assist in this investigation. The victim described 2 teen male suspects: a white male w/a white t-shirt & a black male w/a black shirt. So far this is the best photo we have of 2 people of interest in the area prior to the assault pic.twitter.com/JecRTtRFmI

من جهة أخرى تظاهر العديد من المواطنين دعماً لقضية الإمام "مختار" ولمطالبة قوات الشرطة بالقبض على المعتدين وهم يرفعون لافتات التضامن والدعم.

ونشر الحساب الرسمي لقسم شرطة المدينة بياناً أعلن فيه فتحه للتحقيق إلى جانب نشره صورة للشابين الذين اعتديا على الإمام مُطالباً السكان بالبحث معهما.

Community members coming together outside of the Dal Al Farooq center to stand in solidarity after last nights attack. According to @BPD_MN an Imam was assaulted while crossing the street on his way to the center. Police are looking for two men in their late teens/early 20s. pic.twitter.com/aQWqkIHmAG

— Alex Lehnert (@AlexLehnertFox9) August 7, 2020