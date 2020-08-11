شاهد: حرائق بإسرائيل جراء "بالونات" غزة.. ونتنياهو وغانتس يهددان

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن حريقا ضخما اندلع قرب مزرعة "حفات شكميم" شمالي صحراء النقب (جنوب)، إضافة إلى حرائق أخرى نشبت بالقرب من كيبوتس (مزرعة تعاونية) إيريز.

ولليوم السادس، تشهد المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع حرائق، بسبب إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وفق المصدر ذاته.

من جانبه، هدد نتنياهو خلال زيارته قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع (جنوب) مطلقي البالونات بدفع "ثمن باهظ".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "إذا لم توقف حماس إطلاق البالونات الحارقة، فسوف نرد بقوة".

وأضاف غانتس "تسمح حماس بالاستمرار في إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه إسرائيل، لسنا مستعدين لتقبل الأمر وأغلقنا معبر كرم أبو سالم نتيجة لذلك".

وتابع "سيحسنون (في حماس) صنعا إذا توقفوا عن انتهاك الأمن والهدوء في إسرائيل، وإذا لم يحدث ذلك فسيتعين علينا الرد وبقوة".

وأغلقت إسرائيل صباح الثلاثاء، معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد جنوبي قطاع غزة، بدعوى إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وبعد أشهر من التوقف استأنفت "مجموعات شبابية" في غزة، الأسبوع الماضي، إطلاق بالونات تحمل مواد حارقة أو متفجّرة، تجاه الأراضي الزراعية الواقعة في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ويقول الفلسطينيون إنهم يستخدمون هذه الأساليب بهدف دفع إسرائيل إلى تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.