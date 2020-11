ترمب: إذا فاز بايدن.. على الأمريكيين "تعلم الصينية" (تسجيل صوتي)

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج في إحدى المحطات الإذاعية الأمريكية، حيث انتقد فيه موقف منافسه الديمقراطي بايدن من الصين.

وأضاف ترمب: "إذا لم أفز في الانتخابات القادمة، فإن الصين ستستولي على الولايات المتحدة، وسيتعيّن على الأمريكيين تعلم التحدث بالصينية".

Trump: If I lose the election, "you're gonna have to learn to speak Chinese." pic.twitter.com/Fuyw3v0J02 — The Recount (@therecount) August 11, 2020

وأضاف "علاقتي كانت وثيقة بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ولم تعد جيدة بعد، لأنهم لم يفعلوا اللازم بخصوص كورونا"، مشيرا لعدم تواصله مع "شي" منذ فترة طويلة.

والأحد الماضي، قال ترمب في تصريحات أدلى بها، خلال مهرجان انتخابي في ولاية نيوجرسي، إنه سيتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال 4 أسابيع، حال إعادة انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

وتصاعدت ردود الفعل لنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحديث الإذاعي لترمب مع المذيع "هيو هيويت" صباح اليوم الثلاثاء.

وهاجم تر مب منافسه بايدن بادعائه أنه سيسلم الولايات المتحدة للصين متهما إياه بإدارة محادثات سرية معه.

وعلق تشين ويهاو الصحفي الصيني بصحيفة "تشاينا ديلي" والُمقرب من دوائر الحكم في الصين قائلاً إن أوباما أطلق برنامجاً لتعليم 100 ألف من الأمريكيين اللغة الصينية؛ كما أن هناك 300 مليون صيني يتعلمون اللغة الإنجليزية وهذا جيد؛ لكن ترمب شخص سيئ ومُثير للمخاوف.

That is good thing. Obama launched 100,000 Strong to encourage Americans to learn Chinese. Maybe 300 million Chinese are learning English, and that is a good thing. Trump is just stupid, fearmongering. — Chen Weihua (陈卫华) (@chenweihua) August 11, 2020

وعلق الإعلامي الأمريكي مهدي حسن قائلاً: "هذه العنصرية الصريحة ونحن مازلنا في أغسطس؛ سننتظر حتى نصل إلى أكتوبر" أي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مباشرة.

Straight up racism from Trump and it’s only in August. Wait till we get to October. https://t.co/vNdQTtbruA — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) August 11, 2020

وقال المحلل السياسي جون هالتيوانغر إن ترمب هو أضعف رئيس لأمريكا فيما يتعلق بالصين؛ مضيفا أن أندرو بيتس من حملة جو بايدن قد أكد له بعد تصريحات ترمب أن العديد من المسئولين الصينيين يضغطون علانية من أجل فوز ترمب بالانتخابات.

Trump has been "the weakest president in American history with respect to China," @AndrewBatesNC of the Biden campaign said in a statement to me in response to Trump's comments today. Bates said "numerous Chinese officials are openly pulling for Donald Trump to win." https://t.co/VFSpEiwn2s — John Haltiwanger (@jchaltiwanger) August 11, 2020

