تركيا: سنواصل التنقيب في المتوسط وسندافع عن حقوقنا حتى النهاية

وقال أوغلو إن الإدارة التركية كانت أظهرت حسن نيتها، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة مع اليونان، من خلال القيام بمبادرات "مؤقتة" استجابة لمطالب من ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

وقال إنه لم يتم الرد على إيماءات أنقرة من جانب اليونان وقبرص، وبالتالي استأنفت تركيا أنشطة التنقيب.

وأضاف :"سندافع عن حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط، ولن نقدم أية تنازلات".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف تشاووش أوغلو: سندافع حتى النهاية عن حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك في شرقي المتوسط، ولن نتهاون حيال ذلك.

وتابع: عمليات التنقيب ستتواصل من خلال منح تراخيص للحدود الغربية للجرف القاري لتركيا شرق البحر المتوسط.

# تركيا .. القوات البحرية التركية ترافق سفينة الأبحاث "أوروتش رئيس" خلال قيامها بالمسح الزلزالي (سيزمي) شرقي المتوسط وتوفر لها الحماية اللازمة https://t.co/T7RKsJeAXs pic.twitter.com/xSMjLW5sqy — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 10, 2020

تأتي تصريحات الوزير بعد أيام من توقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، وهو الاتفاق الذي يتعارض مع اتفاق كانت وقعت عليه تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.

وتصاعدت الخلافات أخيرا بين تركيا واليونان في ظل مساعي تركيا للتنقيب في منطقة يقول كل من البلدين إنها تابعة لجرفه القاري في البحر المتوسط.