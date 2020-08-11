بعد إحالة الملف للمجلس العدلي.. هل تنصف أعلى جهة قضائية ضحايا انفجار بيروت؟

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، صباح أمس الإثنين، بعقد جلسات للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حيث استمع القاضي لإفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، بشأن انفجار مرفأ بيروت، وإبقائه رهن التحقيق بعد استجوابه.

وتباينت آراء المعلقين على قضية إحالة الملف للمجلس العدلي، بين مؤيد يرى بالمجلس جهة اختصاص ومرجهية، ومعارض يرى في ذلك طمسًا للحقائق، كونه أعلى سلطة قضائية، والأحكام التي تصدر عنه بصورة غير قابلة للمراجعة، بالرغم من أن هناك إمكانية لظهور أدلة بشكل مستمر من جهة، ولعدم الطعن في القرار الصادر عنه من جهة أخرى.

وطالب مغردون بإحالة الملف للتحقيق الدولي، كونه لا ثقة بمجلس من ذات المنظومة، بينما طالب آخرون المجلس بجدية التحقيقات مع كبار السياسيين.

الى المجلس العدلي، در!

ننتظر من كبار القضاة جديةً في ملاحقة كبار السياسيين!

الكرة في ملعبكم. — Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 (@w_akl) August 10, 2020

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، بسبب انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

احالة قضية جريمة #زلزال_بيروت الى المجلس العدلي هو طمس للحقيقة اذ لا ثقة في القضاء في ظل هذا النظام والمنظومة التابعة له، والمسيطرة عليه.

المطلوب واضح جدا هو تحقيق دولي في #كارثة_بيروت.#مروان_سلام — Marwan Salam (@salammarwan) August 10, 2020

يأتي ذلك بينما سلم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالته مساء أمس الاثنين إلى رئيس الدولة ميشال عون الذي قبلها وكلفه بتصريف الأعمال، في ظل استمرار الغليان بالشارع اللبناني عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.

لكن الاستقالة لم ترض المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط كل الطبقة السياسية التي باتوا يتهمونها -إلى جانب الفساد والعجز عن حل مشاكلهم المزمنة- بالاستهتار بحياة الناس بعد الانفجار المروع.

يتألف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء( مرفق ) .

يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي علما أنه تم تعيين اعضاء الـمجلس بموجب المرسوم رقم 2366 تاريخ : 16/02/2018 pic.twitter.com/0vDuiYtOP3 — صَادِقْ عَلَوِيَّة (@Sadekalawieh) August 10, 2020

وأحالت حكومة دياب قبل ساعات من استقالتها ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، وتعتبر الأحكام الصادرة عنه نهائية ولا تسقط بالتقادم.

ويختص المجلس العدلي -وفقا لما هو مذكور على موقع الجيش اللبناني- بوجه عام في نظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة، بما في ذلك الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين أفراد الأمة أو تنال من مكانة الدولة المالية، وجرائم الأسلحة والذخائر والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية.

الحكومة المترهّلة العرجاء المرتكبة، تُحيل كارثة بيروت الى المجلس العدلي، وكأن هذه المحكمة خارج المنظومة الامنية القضائية الادارية الخاضعة للعهد البرتقالي الفاسد والسطوة الصفراء الغاصبة!

يعني، يا رايح كتّر القبايح.. — Michel Fallah ميشال فلاّح (@michel_fallah) August 10, 2020

وواصلت الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها في انفجار المرفأ، إذ استمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أمس الاثنين على مدى ساعات إلى إفادة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بشأن ملابسات الانفجار، على أن يستمع تباعا إلى قادة أمنيين آخرين.

وقالت صحف لبنانية إن اللواء صليبا وُضع رهن التحقيق بإشارة من المحامي العام التمييزي.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

المجلس العدلي هو اعلى سلطة قضائية، و الأحكام التي تصدر عنه تصدر بصورة مبرمة اي غير قابلة لأي طريقة من طرق المراجعة، و قرار احالة ملف تفجير بيروت الى المجلس العدلي غير منطقي ابدا نظرا لامكانية ظهور ادلة بشكل مستمر من جهة و لعدم الطعن بالقرار الصادر عنه من جهة اخرى، — Ali Kawtharani (@AliKawt93814153) August 10, 2020

المجلس العدلي هوي محكمة استثنائية خاصة ويعتبر اعلى سلطة قضائية وهوي المكان المناسب للنظر بهيك قضية نظرا لتعدد الجرائم وضخامتها خصوصا انو الجرائم يلي بتتعلق باقتناء متفجرات او بتفجيرات من هالنوع هي من اختصاص المجلس..

هي ذاتها المحكمة يلي حكمت على سمير جعجع.. https://t.co/NOwDGyjdRB — Firas Ramadan فِراس رمضان 🇱🇧 (@firassramadan) August 10, 2020

شكراً @MarieClaudeNajm على إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي

اليوم بلّش الحساب ودم الشهداء ما بينشف غير ما تتعلّق المشانق — 𝐄𝐥𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐞𝐫𝐠𝐡𝐚𝐦 (@e_dergham) August 10, 2020

أهمية إحالة جريمة بيروت إلى المجلس العدلي ، أن الحكم الذي يصدر عن هذا المجلس لا يمكن استئنافه او الطعن به. https://t.co/FkjX1tdZ0h — حسَن (@HasanDaoui) August 10, 2020

لقد بدأت خطة طمس الحقيقة بإحالة ملف #انفجار_المرفأ الى المجلس العدلي.. لن تنجلي الحقيقة سوى بتحقيق دولي شفّاف بعيداً عن أي تدخّلات سياسية؛ لبنان يستحق العدالة! — Walid Mahmoud (@dr_walidmahmoud) August 10, 2020

هل تعني إحالة الملف إلى المجلس العدلي "إنو كلفنا خاطركن"؟! 🇱🇧 — Najlaa Aboumerhiنجلاء أبومرعي (@Naboumerhi) August 10, 2020