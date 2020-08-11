المذيعة ارتبكت.. قناة العربية تقطع بث مؤتمر إغاثي للبنان بسبب قطر (فيديو)

وقال مغردون إن القناة السعودية تورطت في نقل الصورة، وتفاجأت بظهور المسؤول القطري في فريق الإغاثة لاستعراض خطته وجهود الدوحة، أمام المسؤولين اللبنانيين، بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1293102353680412672?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف معلقون أن هذا التصرف يعتبر غيابًا للمهنية، وإخفاء لدور قطر في دعم لبنان أمام شعوبهم، مشيرين إلى ارتباك المذيعة عقب قطع البث.

وكانت قناة العربية تبث على الهواء لقاء لمسؤولي الإغاثة من بلدان مختلفة رفقة أعضاء من الجيش اللبناني، وبمجرد أن بدأ المسؤول القطري في استعراض خطة فريقه، قطعت القناة البث بشكل فج.

قناة العربية #السعودية تقطع المؤتمر الصحفي الذي يستعرض المساعدات المقدمة للبنان وذلك خلال افادة الفريق القطري عن جهوده ما بعد انفجار #بيروت. pic.twitter.com/GcySe7lvoe — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 10, 2020

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، بسبب انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

قناة العربية #السعودية تقطع المؤتمر الصحفي الذي يستعرض المساعدات المقدمة لـ #لبنان خلال إفادة الفريق القطري عن جهوده ما بعد انفجار #بيروت.. ومغردون: «الله يعينهم بيقطعون إرسالهم كثير في الأيام القادمة»#قطر pic.twitter.com/NQBfPv24Bv — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) August 11, 2020

يأتي ذلك بينما سلم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالته مساء أمس الاثنين إلى رئيس الدولة ميشال عون الذي قبلها وكلفه بتصريف الأعمال، في ظل استمرار الغليان بالشارع اللبناني عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.

لكن الاستقالة لم ترض المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط كل الطبقة السياسية التي باتوا يتهمونها -إلى جانب الفساد والعجز عن حل مشاكلهم المزمنة- بالاستهتار بحياة الناس بعد الانفجار المروع.

عندما تغيب المهنيه

قناة العربيه تقطع البث

لكي لاتعلم شعوبهم دور دولة قطر في لبنان pic.twitter.com/vXHqtTqMp8 — جاسم ال سرور (@jaalsuroor) August 11, 2020

وأحالت حكومة دياب قبل ساعات من استقالتها ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، وتعتبر الأحكام الصادرة عنه نهائية ولا تسقط بالتقادم.

ويختص المجلس العدلي -وفقا لما هو مذكور على موقع الجيش اللبناني- بوجه عام في نظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة، بما في ذلك الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين أفراد الأمة أو تنال من مكانة الدولة المالية، وجرائم الأسلحة والذخائر والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية.

قناة العربية صارت مرتع لمن يخالف الحق، حيث قامت بقطع تغطيت الدعم القطري المقدم إلى لبنان مع العلم أنو الإعلام مهنة أمانة و أخلاق، لكن انا لا أدري لماذا يتصرفون بمثل هذه التصرفات العبثية؟. pic.twitter.com/ZTlIsyAgrK — Salih Abdullah (@salih011717) August 11, 2020

وواصلت الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها في انفجار المرفأ، إذ استمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أمس الاثنين على مدى ساعات إلى إفادة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بشأن ملابسات الانفجار، على أن يستمع تباعا إلى قادة أمنيين آخرين.

وقالت صحف لبنانية إن اللواء صليبا وُضع رهن التحقيق بإشارة من المحامي العام التمييزي.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

مذيعة قناة العربية .. تشربك لسانها و شافت الفنش قدامها! هيبة القطري 😁 .. خافت منه شوفوا المقطع للآخر..@AlArabiya pic.twitter.com/Qu8mG5peA1 — 《 دِرْع قِطَر 》 (@3omri_Qtr) August 11, 2020

قناة العربية

المذيعة توهقت طلع لها قطري في تقريرهم

أصبح القطري يشكل الرعب بالنسبة ل هالقناه والعاملين فيها

زين ما قطعوا بث القناة بالكامل pic.twitter.com/ywDzFdHpq1 — المستشار (@Qdoha111) August 11, 2020