"السعودية خطر على العالم".. عضو في الكونغرس الأمريكي يهاجم ابن سلمان

وقال" نحن نعلم أن محمد بن سلمان قد ذبح خاشقجي دون عقاب، ونحتاج إلى تحقيق في مزاعم محاولة قتل شنيعة مماثلة"، مضيفاً أن "السعودية ليست حليفنا، إنها خطر على العالم الديمقراطي".

MBS went through Jared Kushner before making a move on his perceived rival. https://t.co/4rpkBwNtJn — AdaminChicago (@AdaminChicago) August 10, 2020

وعلق نشطاء على تغريدة روخانا قائلين: لا يجب أن تضع السعودية كل بيضها في سلة واحدة، منذ وقت ليس ببعيد كانت إيران أفضل صديق للأمريكتين في الشرق الأوسط.

وبيّن مغردون أن بن سلمان مرّ عبر صهر ترمب جاريد كوشنر قبل أن يتخذ خطوته ضد "خصمه".

We know MBS slaughtered Khashoggi with impunity, and we need an investigation into allegations of a similarly gruesome attempted killing. Saudi Arabia is not our ally, it’s a danger to the democratic world. https://t.co/e83FpqPyXB — Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) August 10, 2020

وكتب مغرد" العديد من قضايا محمد بن سلمان في أمريكا، اعتقال وتعذيب مواطنين أمريكيين في سجون السعودية، جرائم حرب اليمن، الجريمة بحق الصحفي خاشقجي".

وأضاف" مساعدة الطلاب السعوديين على الهروب بعد ارتكابهم جرائم في الولايات المتحدة، التجسس على الشخصيات الأمريكية."

https://twitter.com/kzytwt/status/1293112188236959744?ref_src=twsrc%5Etfw

وكتب آخر" نحن الشعب لسنا مسؤولين عن أفعاله في ملكية مطلقة فرضتها وما زلت تفرض إدارة تلو الأخرى، يجب معالجة هذه المسألة بعناية.

وأمس، أصدرت المحكمة الفدرالية في واشنطن، أمر استدعاء قضائي بحق محمد بن سلمان في قضية محاولة اغتيال سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف.

https://twitter.com/Ra7alah2/status/1292970975764582401?ref_src=twsrc%5Etfw

وأصدرت المحكمة استدعاءات تشمل 13 شخصا بينهم مقيمان في الولايات المتحدة بالإضافة لمحمد بن سلمان.

واستدعت محكمة واشنطن أيضًا المسؤولين السعوديين أحمد العسيري وبدر العساكر وسعود القحطاني، المقربين من ولي العهد الحالي.

https://twitter.com/1972Jammy/status/1292960318654689280?ref_src=twsrc%5Etfw

وشملت الاستدعاءات كذلك مقيمين في الولايات المتحدة هما يوسف الراجحي وليلى أبو الجدايل.

وكان سعد الجبري قد تقدم أمام القضاء الأمريكي بدعوى ضد محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين، منهم سعود القحطاني وأحمد عسيري وبدر العساكر، اتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بصورة مشابهة لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

Many MBS issues in US ,,

Arrest and torture of American citizens in Saudi prisons. Yemen war crimes.

The crime against Journalist Khashoggi.

Assisting the Saudi students to runaway after committing crimes in US.

Spying on American figures.

Blackmailing American Jeffrey case. — Nasser (@Nasser22820844) August 10, 2020

وفي 2 من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.