استغاثة من 3 أطفال سود وتصرف صادم للشرطة الأمريكية.. ماذا جرى؟ (فيديو)

واستغاث الأطفال بشرطة لوس أنجلوس لحمايتهم من هجوم أحد المشردين يوم الجمعة الماضي في حي سانتا كلاريتا شمال لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

وأُظهر المقطع توجيه ضباط الشرطة السلاح إلى ظهور الأطفال وهم يأمرونهم برفع أيديهم لأعلى إلى أن تم تكبيلهم رغم طلب المارة من الشرطة القبض على الرجل الآخر المتهم بالتعدي على الأطفال لكن دون استجابة من قوات الشرطة.

Police in Santa Clarita point their guns & arrest the teenagers who needed their help pic.twitter.com/GPjQo80ICd

وأخذ مجموعة من الحضور يصيحون في وجه الشرطة وهم يستهجنون أسلوبها في القبض على الأطفال، رغم أنهم هم المعتدى عليهم من قبل الرجل، وقالوا لرجال الشرطة" إنكم تقبضون على الأطفال بهذه الطريقة لأنهم من ذوي البشرة السوداء".

ونشرت "تامي كولينز" والدة أحد الأطفال عبر حسابها على إنستغرام القصة كاملة وهي تتهم الشرطة بإرهاب ابنها وتخويفه متسائلة "كيف سأساعد ابني على التعافي من هذه الصدمة".

My statement regarding the recent video involving a call for service in Santa Clarita. The matter is being investigated & we will provide updates as they become available. pic.twitter.com/yu1ZCXtVKz

