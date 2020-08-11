البث الحي
سياسة|مصر

أثار صدمة المصريين.. رحيل مؤثر لليوتيوبر البارز مصطفى حفناوي

مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
11/8/2020

وتوفى حفناوي الذي يبلغ من العمر 25 عامًا بعد إصابته بجلطة في المخ، الأسبوع الماضي وتدهور حالته الصحية سريعا ليعلن أصدقاؤه وفاته يوم أمس ودفن جثمانه في قرية القبابات بمركز الصف بمقابر العائلة في محافظة الجيزة.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أنه أدخل مستشفى في القاهرة قبل عدة أيام، بعد تشخيص إصابته بالتهاب في القولون، لكن الأمور تطورت نحو الجلطة وبعدها دخل في غيبوبة وفارق الحياة.  

وقال ناشطون ومقربون لليوتيوبر الشاب إن حالة صديقهم الراحل تدهورت بسبب الإهمال والتأخر في إسعافه.

وعبر هاشتاغات تحمل اسمه، تحولت مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين إلى كتاب مفتوح للدعاء لحفناوي للشفاء ثم الدعوات له بالرحمة والغفران عقب إعلان وفاته.

وكان الممثل المصري شارك مقطعا مصورا له هاجم فيه نقييب الموسيقيين هاني شاكر، قائلا: "لم يعلمني أبي أن أخطئ في كبير، لكن أنا لا أعرف مصطفى حفناوي وأنا في بلد أخرى وأتابعه من 8 أيام ولم يقدم أحد بزيارته سوى الفنان تامر حسني، لأن تامر رجل وظل يناشد أي احد لمدة 7 أيام لكي يعالجه".

وبعد ساعات من وفاة الـ"يوتيوبر" مصطفى حفناوي، أعلن حساب اليوتيوبر المصرية مي ماهر على إنستغرام، إصابتها بجلطة على الرئة ودخولها العناية المركزة.

https://www.instagram.com/p/CDtlR-dg7kj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

 

أمل عبدالله المعروفة بـ"وزيرة السعادة على فيس بوك": الإخوان وراء "هوليلة مصطفى حفناوى"!

Posted by ‎جريدة الدستور – ElDostor News‎ on Monday, 10 August 2020

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)