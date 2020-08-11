أثار صدمة المصريين.. رحيل مؤثر لليوتيوبر البارز مصطفى حفناوي

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أنه أدخل مستشفى في القاهرة قبل عدة أيام، بعد تشخيص إصابته بالتهاب في القولون، لكن الأمور تطورت نحو الجلطة وبعدها دخل في غيبوبة وفارق الحياة.

وقال ناشطون ومقربون لليوتيوبر الشاب إن حالة صديقهم الراحل تدهورت بسبب الإهمال والتأخر في إسعافه.

وعبر هاشتاغات تحمل اسمه، تحولت مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين إلى كتاب مفتوح للدعاء لحفناوي للشفاء ثم الدعوات له بالرحمة والغفران عقب إعلان وفاته.

وكان الممثل المصري شارك مقطعا مصورا له هاجم فيه نقييب الموسيقيين هاني شاكر، قائلا: "لم يعلمني أبي أن أخطئ في كبير، لكن أنا لا أعرف مصطفى حفناوي وأنا في بلد أخرى وأتابعه من 8 أيام ولم يقدم أحد بزيارته سوى الفنان تامر حسني، لأن تامر رجل وظل يناشد أي احد لمدة 7 أيام لكي يعالجه".

من حبه ربه حبب فيه خلقه. انا لا اعرفك ولكن سيرتك الطيبة ظاهرة في حزن الناس عليك

الله يرحمك #مصطفى_حفناوي

اللهم إحسن خاتمتنا — Amal Maher (@amalmaher) August 10, 2020

وبعد ساعات من وفاة الـ"يوتيوبر" مصطفى حفناوي، أعلن حساب اليوتيوبر المصرية مي ماهر على إنستغرام، إصابتها بجلطة على الرئة ودخولها العناية المركزة.