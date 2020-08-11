أثار صدمة المصريين.. رحيل مؤثر لليوتيوبر البارز مصطفى حفناوي

وتوفى حفناوي الذي يبلغ من العمر 25 عامًا بعد إصابته بجلطة في المخ، الأسبوع الماضي وتدهور حالته الصحية سريعا ليعلن أصدقاؤه وفاته يوم أمس ودفن جثمانه في قرية القبابات بمركز الصف بمقابر العائلة في محافظة الجيزة.
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أنه أدخل مستشفى في القاهرة قبل عدة أيام، بعد تشخيص إصابته بالتهاب في القولون، لكن الأمور تطورت نحو الجلطة وبعدها دخل في غيبوبة وفارق الحياة.
وقال ناشطون ومقربون لليوتيوبر الشاب إن حالة صديقهم الراحل تدهورت بسبب الإهمال والتأخر في إسعافه.
وعبر هاشتاغات تحمل اسمه، تحولت مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين إلى كتاب مفتوح للدعاء لحفناوي للشفاء ثم الدعوات له بالرحمة والغفران عقب إعلان وفاته.
وكان الممثل المصري شارك مقطعا مصورا له هاجم فيه نقييب الموسيقيين هاني شاكر، قائلا: "لم يعلمني أبي أن أخطئ في كبير، لكن أنا لا أعرف مصطفى حفناوي وأنا في بلد أخرى وأتابعه من 8 أيام ولم يقدم أحد بزيارته سوى الفنان تامر حسني، لأن تامر رجل وظل يناشد أي احد لمدة 7 أيام لكي يعالجه".
من حبه ربه حبب فيه خلقه. انا لا اعرفك ولكن سيرتك الطيبة ظاهرة في حزن الناس عليك
الله يرحمك #مصطفى_حفناوي
اللهم إحسن خاتمتنا
— Amal Maher (@amalmaher) August 10, 2020
وبعد ساعات من وفاة الـ"يوتيوبر" مصطفى حفناوي، أعلن حساب اليوتيوبر المصرية مي ماهر على إنستغرام، إصابتها بجلطة على الرئة ودخولها العناية المركزة.
#مصطفي_حفناوي pic.twitter.com/mFAZbAxph8
— Tamer Hosny (@tamerhosny) August 10, 2020
انا لله وانا اليه راجعون…مصر كلها زعلت عليك ، اللى يعرفك و اللى مايعرفكش
وكلنا هندعيلك انه ربنا يرحمك و يغفرلك،
ف الجنه ان شاء الله
اللهم حسن الخاتمه والصحبة الصالحه ولتقبضنا الا وانت راض عنا#مصطفى_الحفناوى
— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) August 10, 2020
أنا أسف
مكنتش أعرف #مصطفى_حفناوي غير لما مات
شفت حب الناس له وحزنهم عليه
دخلت يوتيوب وانستا وشفت فيديوهاته وصداقاته مع الفنانين
ولد مبهج لذيذ محب للحياة
مانح للبهجة والحب والأمل والحياة، يديك طاقة سعادة وانت بتتفرج عليه، قلبي اتقبض وحزنت قوي
كتبت تويتة طلبت من ربنا👇#صباح_الخير pic.twitter.com/17HCJ1BXgL
— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) August 11, 2020
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Posted by جريدة الدستور – ElDostor News on Monday, 10 August 2020