مهاتير محمد يشبه إجراءات الهند تجاه كشمير بإسرائيل أخرى (فيديو)

وقال رئيس الوزراء السابق أن على الهند أن تتفاهم مع باكستان لحل مسألة كشمير عن طريق المفاوضات وليس عن طريق نشر القوات المسلحة والاعتداء على المواطنين وإنتهاك حقوق الإنسان للكشميريين،على حد تعبيره.

من جانبه، رحب رئيس وزراء باكستان "عمران خان" بما قاله "مهاتير محمد" مُعبراً عن شكره وقائلاً "أود أن أعبر عن شكري للدكتور مهاتير محمد بعد حديثه الداعم للكشميريين والمندد بالقمع الهندي؛ يأتي هذا بعد مرور عام على الإجراءات غير القانونية من جانب الهند ضد إقليم كشمير"

I want to thank Dr Mahathir Bin Mohamad for speaking in support of Kashmiris and against Indian repression in IIOJK – this time at a function on 8 Aug to mark a year of the illegal Indian actions in IIOJK.

