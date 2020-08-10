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سياسة|ماليزيا

مهاتير محمد يشبه إجراءات الهند تجاه كشمير بإسرائيل أخرى (فيديو)

رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد
رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد
10/8/2020

وقال رئيس الوزراء السابق أن على الهند أن تتفاهم مع باكستان لحل مسألة كشمير عن طريق المفاوضات وليس عن طريق نشر القوات المسلحة والاعتداء على المواطنين وإنتهاك حقوق الإنسان للكشميريين،على حد تعبيره.

ترحيب باكستاني

من جانبه، رحب رئيس وزراء باكستان "عمران خان" بما قاله "مهاتير محمد" مُعبراً عن شكره وقائلاً "أود أن أعبر عن شكري للدكتور مهاتير محمد بعد حديثه الداعم للكشميريين والمندد بالقمع الهندي؛ يأتي هذا بعد مرور عام على الإجراءات غير القانونية من جانب الهند ضد إقليم كشمير"

إجراءات هندية

منذ نحو شهرين، يعيش سكان الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من  كشمير (جامو وكشمير ) أوضاعا سيئة وقلقا كبيرا بسبب تشريعات جديدة أقرتها الهند.

وأصدرت الحكومة الهندية تشريعات تمنح مواطنيها -الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عاما- صفة مواطن محلي لتمكينهم من امتلاك الأراضي والإقامة والعمل في المنطقة، إضافة إلى تقلد المناصب العامة.

وقد أعربت الأحزاب السياسية الممثلة في إقليم جامو وكشمير عن معارضتها للتشريعات الهندية الجديدة، معتبرة أنها تستهدف الإخلال بالواقع الديموغرافي للمنطقة.

وخاضت كل من الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا وتقسيم شبه القارة الهندية عام 1947 حربين من ٣ حروب بسبب كشمير التي يتقاسمان السيطرة عليها.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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