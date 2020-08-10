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"من هند إلى بيروت: أنتم أهم".. طفلة مصرية تتبرع بكل مدخراتها للبنان

آثرت الطفلة هند التبرع لبيروت بالمئة جنيه التي كانت تدخرها وكتبت عليها إهداءا رقيقا
آثرت الطفلة هند التبرع لبيروت بالمئة جنيه التي كانت تدخرها وكتبت عليها إهداءا رقيقا
10/8/2020

وتظهر الصور التي تم تداولها بشكل واسع الطفلة هند وهي تكتب على ورقة نقدية فئة 100 جنيه مصري (6.3 دولارًا)، وهي كل مدخراتها، وتهبها من أجل مساعدة ضحايا الانفجار الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت منذ أسبوع مخلفا عشرات القتلى، وآلاف الجرحى وخسائر مادية جسيمة.

وقالت شيماء شقيقة الطفلة هند التي نشرت صور أختها " كنت بجمع من البيت تبرعات لبيروت، فهند أختي (9 سنين) قالتلي هدفعلك 5 ج، وبعدين بالمحايلة وصلناهم لـ 20 وبعدين انهاردة عشان عارفة إني هروح بكرة ادفعهم في فوري وأنا رايحة الامتحان، لقيتها داخلة علي وأنا بذاكر وبتمدلي 100 جنية وبتقولي بَأسَف -مش عارفة على 100 ج ولا على بيروت- "كان نفسي أشتري مقوي أظافر، بس الناس والأطفال اللي في بيروت أولى".

وأضافت في منشور آخر "رغم إن هدفي كان بسيطا، إن موقف هند الطفولي يدفع أي حد للتبرع، وهدفي الثاني إننا نعلم أن أطفالنا   يعرفون قضايا الوطن العربي".

ولاقت الصور رواجا كبيرا من قبل المواقع المصرية واللبنانية، معبرة عن امتنانها للطفلة ومعتبرة أن ما فعلته لفتة إنسانية.

واحتفى مغردون لبنانيون بما فعلته الطفلة هند وقالوا إنها تعبر عن موقف إنساني راقٍ، وكتب أحدهم ردا على رسالتها "من بيروت إلى هند: جراحي تضمّدها مشاعر العظماء من أمثالك، وليس الفاسدون الأنذال في بلدي. المئة جنيه تضخّ الحياة في شراييني بعدما حاولوا قتلي. ستبقى مصر أم الدنيا وسأبقى ست الدنيا، وستكونين حفيدتي، خالدةً في وجداني".

ويوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 من أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، وأضرارا في عدد كبير من المباني أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، والذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وتشهد العاصمة اللبنانية مظاهرات احتجاجاً على انفجار مرفأ بيروت وما يصفه المتظاهرون بـ "فساد السلطة".

https://twitter.com/blackmirrorefil/status/1292440699200307201?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/W88Safi/status/1292472644906950656?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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