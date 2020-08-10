فلسطينيون يحتفلون بتجارب المقاومة الصاروخية في سماء غزة (فيديو)

وتداول نشطاء ومغردون عبر المنصات، مقاطع مصورة، وثقت لحظات انطلاق صواريخ المقاومة في السماء، والتفاعل الشعبي معها بالتحيات والدعوات.

واعتبرت وسائل إعلام عبرية، من ضمنها القناة 12 الإسرائيلية، أن إطلاق الصواريخ في هذا التوقيت، يحمل رسالة تهديد إلى إسرائيل إلى جانب تطوير المقاومة لقدراتها.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت صباح اليوم 8 صواريخ تجريبية نحو البحر، في إطار تعزيز قدراتها العسكرية.

صواريخ اليوم ليست تجريبية فقط، فأضحى لحماس دراية شاملة بمداها وقدرتها ودقتها وكثافتها ونيرانها.

هي رسائل واضحة أن الاستعداد للمواجهة أكبر واوسع مما يظن الاحتلال، فاستمرار الحصار عدوان لا يرد عليه الا بالنار.

مواجهة الحصار وسوء الاوضاع في غزة لن يكون إلا بانفجار كبير في وجه العدو — إبراهيم المدهون (@n9owsHb650O2dip) August 10, 2020

هكذا بدت صورة السماء في غزة بعد اطلاق المقاومة مجموعة من صواريخ التجريب التي تحمل رسائل في إطار معادلة اشتباك تتداخل فيها البالونات مع الصواريخ التجريبية في مواجهة عدوان الاحتلال وتصريحات قادته .. pic.twitter.com/N4X6MPo5DS — راجي الهمص – #فلسطين (@RajiHams) August 10, 2020

صواريخ الم…قا.. ومه في غزه ليست للهتاف ولا للزينة ولا للترفيه

انها سلاح الحق نضرب به الباطل

وعدزنا يدرك ويفهم ما تحمله صواريخ #غزة_تقاوم — بهائي راغب شراب (@halmosacat) August 10, 2020

#غزة_المحاصرة تُطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر في اطار التحضيرات للمعركة القادمة. pic.twitter.com/7QI9tymlJK — يوسف الحسني – غزة🇵🇸 (@elhasani_yousef) August 10, 2020