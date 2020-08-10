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فلسطينيون يحتفلون بتجارب المقاومة الصاروخية في سماء غزة (فيديو)

10/8/2020

وتداول نشطاء ومغردون عبر المنصات، مقاطع مصورة، وثقت لحظات انطلاق صواريخ المقاومة في السماء، والتفاعل الشعبي معها بالتحيات والدعوات.

واعتبرت وسائل إعلام عبرية، من ضمنها القناة 12 الإسرائيلية، أن إطلاق الصواريخ في هذا التوقيت، يحمل رسالة تهديد إلى إسرائيل إلى جانب تطوير المقاومة لقدراتها.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت صباح اليوم 8 صواريخ تجريبية نحو البحر، في إطار تعزيز قدراتها العسكرية.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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