غاز المتوسط: بالصور.. عمليات تنقيب تركية بقوة البوارج و"الناتو" يدعو إلى تسوية

وقالت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، إن القوات البحرية ترافق سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث، خلال قيامها بأنشطة التنقيب شرقي المتوسط.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أن القوات البحرية التركية ترافق سفينة الأبحاث خلال قيامها بالمسح الزلزالي (سيزمي) وتوفر لها الحماية اللازمة.

وأضافت أن القوات التركية اتخذت جميع التدابير اللازمة في إطار تصميمها على حماية حقوق تركيا ومصالحها في مناطق نفوذها البحري.

وفي وقت سابق الإثنين، أبحرت سفينة "أوروتش رئيس" من ولاية أنطاليا إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنكيز خان".

2. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır. pic.twitter.com/scJZkFuuqW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020

1. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. pic.twitter.com/y58Fcv1d4i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020

أردوغان يدعو دول المتوسط لاجتماع

بدوره دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، لاجتماع تحضره كافة دول البحر المتوسط، لإيجاد صيغة يقبلها الجميع بخصوص موارد المتوسط.

وعقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة، أعرب أردوغان في كلمة له، عن استعداد تركيا لحل النزاعات من خلال الحوار القائم على الإنصاف في البحر المتوسط.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل تنفيذ خططها ميدانيا ودبلوماسيا بخصوص البحر المتوسط حتى يحكم التفكير السليم على هذا الأمر.

وأضاف "دعونا نعقد اجتماعا تحضره كافة دول البحر المتوسط، لإيجاد صيغة مقبولة، تحمي حقوق الجميع".

ومعربا عن رفضه لإقصاء تركيا عن موارد المنطقة، قال أردوغان "لن نقبل حبسنا في سواحلنا من خلال بضع جزر صغيرة متجاهلين مساحة تركيا الشاسعة البالغة 780 ألف كيلومتر".

وعن أنشطة التنفيب التركية في المتوسط، أوضح أردوغان أن تركيا أجلت تلك الأنشطة لفترة وجيزة كإشارة للنوايا الحسنة بناء على دعوة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأكد أنه رغم النوايا الحسنة لتركيا، إلا أن اليونان أظهرت عدم حُسن نتيه مرة أخرى عبر اتفاقية لا سند قانوني لها وقعتها مع مصر حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وجدد الرئيس التركي تأكيده أن بلاده لا طمع لها بحقوق وأراضي وبحار أو المصالح الشرعية لأي جهة كانت.

وبيّن أن سفينة "أوروتش رئيس" التركية بدأت أعمال المسح الزلزالي، صباح الإثنين، في المتوسط بعد مغادرتها سواحل ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

"الناتو" يدعو إلى تسوية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، الإثنين، ضرورة تسوية الوضع في منطقة شرقي البحر المتوسط وفقًا للقانون الدولي.

وذكر ستولتنبرغ أنه تناول التطورات المتعلقة بشرقي المتوسط ​​في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميكوتاكيس.

وقال ستولتنبرغ: "ينبغي تسوية الوضع في شرقي المتوسط ​​عبر ​​روح "تضامن التحالف" ووفقًا للقانون الدولي".

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ

وفي وقت سابق الإثنين أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، عن وصول سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث الى شرق المتوسط، لاستئناف أنشطة التنقيب فيها.

وأثارت السفينة التركية أصداء واسعة وردود أفعال في الصحافة اليونانية وقبرص اليونانية.

وكرد فعل، دعا كرياكوس ميكوتاكيس مجلس الأمن القومي اليوناني الى اجتماع طارئ لبحث إعلان تركيا مواصلة التنقيب لغاية 23 أغسطس/ آب الجاري.

وكانت السفينة التركية قد أبحرت في وقت سابق، الإثنين، من ولاية أنطاليا (جنوب غرب) إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنغيز خان".

ويمكن للسفينة إجراء عمليات "سيزمية" ثلاثية الأبعاد يصل عمقها الى 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها الى 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تحتوي سفينة "أوروتش رئيس" على مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.