صدمة في الجزائر بعد حكم نافذ بالسجن على الصحفي خالد درارني

ووصف الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوفر دولوار الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة سيدي محمد بالاضطهاد مضيفا أن ماقام به القضاء الجزائري تجاه الصحفي خالد درارني سيجعله رمزا للتعبئة العالمية.
لم يكن بيد القاضية إلا تأييد حكم تبون الذي نطق به في حق خالد عبر التلفزيون. الحرية للقضاء والجزائر، أما خالد فحر رغما عنكم.
Posted by Nadjib Belhimer on Monday, 10 August 2020
جهاز القضاء أكبر و اقدم سجين في الجزائر …
Posted by Redouane Boudjema on Monday, 10 August 2020
هل تعلمون لماذا سيسجن خالد؟ لأنه نشر بيان البديل الديمقراطي وتدخل على قنوات.. يا إلهي ماذا سنحكي لأولادنا عن هذا الزمن الأغبر
Posted by Mohamed Sidoummou on Monday, 10 August 2020
#الصدمة_الفضيحة_العار_الحقرة_الظلم الحكم على الصحفي خالد درارني بثلاثة سنوات حبس بتهمة ممارسة الصحافة فيه استفزاز…
Posted by Hafid Derradji – حفيظ دراجي on Monday, 10 August 2020
3 ans ferme pour le journaliste Khaled Drareni. Une ignominie ! Même sous le régime scelerat de Bouteflika, les journalistes ne prenaient pas pour ce tarif.
Posted by Farid Alilat on Monday, 10 August 2020
يقولون ان خالد سجن ثلاثة سنوات بسبب تذكرة سفر للمشاركة في ندوة ومشاركة برايه في قناة اجنبية! سجن خالد لانه صحفي مهني ولم يقبل ارجل الشمايت
Posted by Zhour Chenouf on Monday, 10 August 2020
إنه إعدام سياسي للصحافة….اليوم تم الدوس على كل الهوامش التي حاولنا إيجادها للصحافة او محاولة ستر عورتها….إنها رسالة لنوع الاعلام المطلوب في " الجزائر الجديدة ".
Posted by Redouane Red Boussag on Monday, 10 August 2020