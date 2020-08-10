صدمة في الجزائر بعد حكم نافذ بالسجن على الصحفي خالد درارني

إنه إعدام سياسي للصحافة….اليوم تم الدوس على كل الهوامش التي حاولنا إيجادها للصحافة او محاولة ستر عورتها….إنها رسالة لنوع الاعلام المطلوب في " الجزائر الجديدة ".

Posted by Redouane Red Boussag on Monday, 10 August 2020