"شكرا ولاة أمورنا لعدم الدعم" حملة سعودية تطالب بعدم إرسال معونات للبنان

وزعمت الحسابات المشاركة في الحملة خلال تغريداتهم عبر وسم "شكرا ولاه أمورنا لعدم الدعم"، أن المساعدات المالية التي تصل لبنان، تأخذها جماعة الحوثي لشراء صواريخ يستهدفون بها السعودية.

#شكرا_ولاه_امورنا_لعدم_الدعم

قرار صائب يكفي

(الدعم الإنساني )

لابد أن نستفيد من الدروس السابقة يعني مافيه فلوس " دراهم"

الاكتفاء بالدعم الانساني والمساعدات العينية الوقتيه pic.twitter.com/3qTec4fkdE — مساعد السعدونيⓂ️ (@msaaid9) August 10, 2020

ماقصرتوا ،

بل كنتم من أوائل المسعفين والداعمين بالمستشفيات الميدانية والأدوية والأغذية والمعدات الإسعافية وأجهزتها

أما تبرعات مالية يتم نهبها وسرقتها وصناعة صواريخ تدعم الحوثيين !!!فلا والف لا

شكراً بحجم السماء والأرض 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #شكرا_ولاه_امورنا_لعدم_الدعم — حصة العمار 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (@Hessah_Alammar) August 10, 2020

وهاجم مغردون الشاعر السعودي خالد المريخي لتعبيره عن حزنه إثر تفجير بيروت، وطالبوا بعدم التعاطف بهذا الشكل.

لاضاق صدر المملكه ضاق لبنان

وإليا بكت بيروت معها بكينا

#بيروت — خالد المريخي (@KhalidAlmorikhy) August 4, 2020

تخسي لبنان مانسينا يوم صواريخ الحوثي والرقص في لبنان — ساره السبيعي (@sara_al1990) August 4, 2020

لا والله ماصدقت

قاعد اشرب شاهي ومبسوط الحمدلله والسعودية كل أبوها مبسوطة والسعوديين في ابها يرفهون عن حالهم شوي الله لايجيب لنا النكد بس 😁 — ibrahim🇸🇦 (@ibramho) August 4, 2020

وأيد مغردون فكرة الدعم الإنساني من مساعدات طبية وغيرها، بعيداً عن المساعدات المالية، ولم يكتفوا بذلك إذ طالبوا القطاع الخاص بعدم تعيين اللبنانيين.

https://twitter.com/Abualfawarss123/status/1291715646930198528?ref_src=twsrc%5Etfw

والله ثم والله أن لبنان الشقيق يستاهل كل خير،

والنزيه من الشعب اللبناني يستاهل كل خير،

لا يمكنني أن أقول كمواطن سعودي لموقف قيادتي اليوم إلا:#شكرا_ولاه_امورنا_لعدم_الدعم #السعودية ترسل رسالتها بوضوح.. لمن اراد أن يفهم!!! — جبير بن جبير 🇸🇦 (@JOBAIRBINJOBAIR) August 10, 2020