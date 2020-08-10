"شكرا ولاة أمورنا لعدم الدعم" حملة سعودية تطالب بعدم إرسال معونات للبنان

وزعمت الحسابات المشاركة في الحملة خلال تغريداتهم عبر وسم "شكرا ولاه أمورنا لعدم الدعم"، أن المساعدات المالية التي تصل لبنان، تأخذها جماعة الحوثي لشراء صواريخ يستهدفون بها السعودية.
#شكرا_ولاه_امورنا_لعدم_الدعم
قرار صائب يكفي
(الدعم الإنساني )
لابد أن نستفيد من الدروس السابقة
يعني مافيه فلوس " دراهم"
الاكتفاء بالدعم الانساني والمساعدات العينية الوقتيه pic.twitter.com/3qTec4fkdE
— مساعد السعدونيⓂ️ (@msaaid9) August 10, 2020
ماقصرتوا ،
بل كنتم من أوائل المسعفين والداعمين بالمستشفيات الميدانية والأدوية والأغذية والمعدات الإسعافية وأجهزتها
أما تبرعات مالية يتم نهبها وسرقتها وصناعة صواريخ تدعم الحوثيين !!!فلا والف لا
شكراً بحجم السماء والأرض 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #شكرا_ولاه_امورنا_لعدم_الدعم
— حصة العمار 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (@Hessah_Alammar) August 10, 2020
وهاجم مغردون الشاعر السعودي خالد المريخي لتعبيره عن حزنه إثر تفجير بيروت، وطالبوا بعدم التعاطف بهذا الشكل.
لاضاق صدر المملكه ضاق لبنان
وإليا بكت بيروت معها بكينا
#بيروت
— خالد المريخي (@KhalidAlmorikhy) August 4, 2020
تخسي لبنان مانسينا يوم صواريخ الحوثي والرقص في لبنان
— ساره السبيعي (@sara_al1990) August 4, 2020
لا والله ماصدقت
قاعد اشرب شاهي ومبسوط الحمدلله والسعودية كل أبوها مبسوطة والسعوديين في ابها يرفهون عن حالهم شوي
الله لايجيب لنا النكد بس 😁
— ibrahim🇸🇦 (@ibramho) August 4, 2020
وأيد مغردون فكرة الدعم الإنساني من مساعدات طبية وغيرها، بعيداً عن المساعدات المالية، ولم يكتفوا بذلك إذ طالبوا القطاع الخاص بعدم تعيين اللبنانيين.
https://twitter.com/Abualfawarss123/status/1291715646930198528?ref_src=twsrc%5Etfw
والله ثم والله أن لبنان الشقيق يستاهل كل خير،
والنزيه من الشعب اللبناني يستاهل كل خير،
لا يمكنني أن أقول كمواطن سعودي لموقف قيادتي اليوم إلا:#شكرا_ولاه_امورنا_لعدم_الدعم #السعودية ترسل رسالتها بوضوح.. لمن اراد أن يفهم!!!
— جبير بن جبير 🇸🇦 (@JOBAIRBINJOBAIR) August 10, 2020
#شكرا_ولاه_امورنا_لعدم_الدعم #انفجار_بيروت اتمنى من الدول الخليجية ان تكتفي فقط تقديم المساعدات الطبية والانسانية للمتضررين من انفجار بيروت الاكيد بان المساعدات المادية ومساعدات الاعمار فانها سوف تذهب الى من لايستحقون.
الحكومة وعصابات الملشيات الايرانية
— م|ح|م|د __ ا|ل|ع|ر|و|ج (@mohammedalarrou) August 10, 2020