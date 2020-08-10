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سياسة

"شكرا ولاة أمورنا لعدم الدعم" حملة سعودية تطالب بعدم إرسال معونات للبنان

خلف الانفجار دمارا واسعا
خلف الانفجار دمارا واسعا
10/8/2020

وزعمت الحسابات المشاركة في الحملة خلال تغريداتهم عبر وسم "شكرا ولاه أمورنا لعدم الدعم"، أن المساعدات المالية التي تصل لبنان، تأخذها جماعة الحوثي لشراء صواريخ يستهدفون بها السعودية.

وهاجم مغردون الشاعر السعودي خالد المريخي لتعبيره عن حزنه إثر تفجير بيروت، وطالبوا بعدم التعاطف بهذا الشكل.

وأيد مغردون فكرة الدعم الإنساني من مساعدات طبية وغيرها، بعيداً عن المساعدات المالية، ولم يكتفوا بذلك إذ طالبوا القطاع الخاص بعدم تعيين اللبنانيين.

https://twitter.com/Abualfawarss123/status/1291715646930198528?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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