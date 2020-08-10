سابقة بتاريخ السعودية.. محكمة أمريكية تستدعي ابن سلمان في قضية الجبري

وأصدرت المحكمة استدعاءات تشمل 13 شخصا بينهم مقيمان في الولايات المتحدة بالإضافة لمحمد بن سلمان.

سابقة مُحزنة في تاريخ المملكة والخليج.

ما الذي غير الحال بعد عقود أمن وأمان و سلام طمأنينة.. https://t.co/MpD82xeLK0 — Dr.Mohamed Mahir Alhakeem (@mahir55555) August 10, 2020

واستدعت محكمة واشنطن أيضًا المسؤولين السعوديين أحمد العسيري وبدر العساكر وسعود القحطاني، المقربين من ولي العهد الحالي.

وشملت الاستدعاءات كذلك مقيمين في الولايات المتحدة هما يوسف الراجحي وليلى أبو الجدايل.

وكان سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، قد تقدم أمام القضاء الأمريكي بدعوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين، منهم سعود القحطاني وأحمد عسيري وبدر العساكر، اتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بصورة مشابهة لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

الأمير محمد بن نايف (يمين) وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وقد أشارت الدعوى إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد أحبط محاولة اغتيال الجبري في كندا، بعد تواصله مع السلطات الكندية.

وأمام المتهمين مدة 21 يوما للرد على المحكمة، وإلا فإنها "ستجد نفسها مضطرة لإصدار حكم لصالح الجبري".

والقضية مدنية، وبالتالي لن يقبض على أحد، لأن الجبري يطالب فقط بتعويضات، وفي حال صدّقت المحكمة دعواه فإنها ستحكم لصالحه.

وقال مراسل الجزيرة إن الأهم بالنسبة للجبري في هذه القضية هو أن تأخذ المحكمة دعواه على محمل الجد.

وأشار إلى أنه جاء في الدعوى أن محاولة ولي السعودي عدة مرات اغتيال الجبري سببها خوفه من أن يعمل على توتير علاقاته بالإدارة الأمريكية.

وسبب هذا الخوف هو أن الجبري تربطه علاقات وثيقة جدا بأجهزة الاستخبارات الأمريكية، "ويبدو أنها ساهمت في إنقاذ حياته بعد أن حذرته مما يحاك له".

وقال إن خروج هذه الدعوى للعلن وتوجيه الاستدعاءات والتغطية الإعلامية، ربما تؤدي إلى نفس النتيجة التي كان ولي العهد يتخوف منها، وهي إفساد علاقته بواشنطن.

أصدرت محكمة واشنطن 14 أمر استدعاء قضائي للمدعى عليهم في قضية الهارب #سعد_الجبري وكلهم عناوين بريدية في الرياض باستثناء اثنين في أمريكا؟!!

هذا اجراء روتيني، لكن يوجد تفاصيل «غريبة» بوثائق هذه الدعوى مقارنة بالقضايا التي رأيتها سابقاً في المحاكم الأمريكية#ولدينا_المزيد#هنا_واشنطن pic.twitter.com/ssfvUT5Evj — محمد جهاد السَمَّان (أبو إبراهيم) (@mjsamman) August 9, 2020

وتفاعل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع مع إصدار المحكمة الأمريكية أمر الاستدعاء القضائي بحق ولي العهد السعودي.

وتساءل مغردون عن كيفية تعامل السعودية مع أمريكا بعد الآن، وما إذا كانت ستجرؤ الرياض على مقاطعة واشنطن وإعادة المبتعثين منها.

على الاسره الحاكمه في السعوديه خلع محمد بن سلمان من ولايه العهد بعد ان لطخ سمعه الاسره الحاكمه وسمعه وهيبه المملكه العربيه السعوديه…. — عناد الكواري 🇶🇦🇶🇦 (@anaadalkuwari) August 10, 2020

كما تساءلوا عن الدور الذي سيلعبه "الذباب الإلكتروني" في المرحلة المقبلة وبخاصة في حال أصبح محمد بن سلمان ملكًا للسعودية، وتساءل بعضهم: هل تستحق السعودية أن يكون ملكها مجرمًا مطلوبًا للقضاء؟

واعتبر مغردون كثر أن ما يحدث يعد سابقة مُحزنة في تاريخ المملكة والخليج.

كيف ستتعامل #السعودية مع أمريكا الآن؟

محكمة واشنطن أصدرت أمراً قضائياً باستعداء ابن سلمان

هل تجرؤ الحكومة السعودية على مقاطعة أمريكا وإعادة المبتعثين منها؟

كيف سيتصرف الذباب؟

ماذا إن أصبح ابن سلمان ملكاً؟ هل تستحق السعودية أن يكون ملكها مجرماً مطلوباً للقضاء؟ — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) August 10, 2020

وكانت صحيفة كندية قد أفادت في وقت سابق بأن السلطات الأمنية في البلاد كشفت محاولة جديدة لاغتيال الجبري على يد عملاء سعوديين، بعد فشل محاولات للقضاء عليه في أمريكا.

وقالت صحيفة "ذا غلوب آند ميل"، إن محمد بن سلمان ومستشاريه كانوا يبحثون في مايو/أيار الماضي إرسال عملاء سعوديين برا من الولايات المتحدة إلى كندا لاغتيال الجبري، حسب دعوى قضائية رفعها الجبري مؤخرا في واشنطن على ولي العهد.

في تطور مهم على عدم الاعتداد بحصانة #ابن_سلمان محكمة في واشنطن تصدر قرارا باستدعائه و13آخرين لسؤالهم حول الاتهامات التي وجهها إليهم مسئول الاستخبارات السعودي المنشق #سعد_الجابري

هذه القضية ستؤثر بالتأكيد عليه وربما تساهم في امتناع قادة الدول من حضور قمة العشرين المرتقبة في الرياض pic.twitter.com/PTJNgG5a6n — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) August 10, 2020

وأكد مراسل الجزيرة في كندا، تشديد الحراسة الأمنية على الجبري وفقا لوسائل الإعلام الكندية حفاظا على سلامته وحياته الشخصية.

وكانت الجزيرة نت قد حصلت على مستندات دعوى قضائية رفعها الجبري بواشنطن ضد محمد بن سلمان، يتهمه فيها بأنه أرسل فريقا لاغتياله في أمريكا وكندا سعيا وراء تسجيلات مهمة.

يقول #سعد_الجبري أن ما كشفه هو عبارة عن الجزء الظاهر من جبل الجليد فقط، جزء من جبل الجليد أدى إلى استدعاء ابن سلمان قضائياً، ماذا لو كشف جبل الجليد كاملاً؟ — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) August 10, 2020

وتتهم الدعوى ولي العهد السعودي بتشكيل فريق لترتيب قتل الجبري من ٣ أشخاص، هم: بدر العساكر وسعود القحطاني وأحمد العسيري، وكلهم من كبار مساعديه.

وتؤكد الدعوى أن ابن سلمان أرسل فريقا لاغتيال الجبري خلال إقامته في مدينة بوسطن الأمريكية عام 2017، وأنه حاول على مدى أشهر نشر عملاء سريين في الولايات المتحدة في محاولة لتعقب مكان الضابط السابق.

المحكمة التي تنظر دعوى سعد الجبري تصدر أمر استدعاء لولي العهد السعودي. يبدو جلياً أن الأجهزة المعنية في أمريكا لا تريد رؤية بن سلمان المعروف بتهوره ودمويته يتوج ملكا على بلد مهم وغني كالسعودية. فهو قد يتسبب لها بالكثير من المتاعب لتغطية أخطائه مما سيسيء لديموقراطيتها. — إسحاق الجيزاني 🇳🇿 ISSAC ALGIZANI (@IsaacALawyer) August 10, 2020

وبعد فشل تلك المحاولات أرسل ولي العهد السعودي فريقا آخر لاغتيال الجبري في كندا، وذلك بعد أسبوعين من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتضمنت الدعوى القضائية نص رسالة من ولي العهد السعودي يطلب فيها من الجبري العودة خلال 24 ساعة وإلا سيقتل.

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كندا تشدد الحراسة على الجبري بعد اكتشاف محاولة سعودية جديدة لاغتياله

راحت هيبة السعودية العظمى ! https://t.co/tvp47AqkRq — A.Rahman Ali (@Abdigoud) August 10, 2020

لعل هذا الأمر يكون سبب لاحلال العدل في السعوديه لأجل الشعب وكل مظلوم ولأجل معتقلي الرأي ورجال الدين وكل انسان تم الزج به في سجون المجرم بن سلمان السعوديه اصبحت في دوامه من الفساد والإجرام لفئه صبيانيه تحكم بلاد الحرمين #الداشر_مطلوب_في_امريكا — anes (@anes57254190) August 10, 2020