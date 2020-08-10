رئيس الوزراء اللبناني يعلن استقالة الحكومة

وأضاف دياب في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، أن "منظومة الفساد متجذرة بكل مفاصل لبنان وهي أكبر من الدولة".

وقبل الرئيس اللبناني ميشال عون استقالة الحكومة بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تتشكل الحكومة الجديدة، حسبما ورد في بيان نقله التلفزيون.

وقال دياب في كلمة نقلها التلفزيون إنه يؤيد دعوات اللبنانيين لمحاسبة المسؤولين عن "هذه الكارثة".

وأدلى دياب بهذا الإعلان بعد اجتماع للحكومة، اليوم، مع رغبة كثير من الوزراء في الاستقالة، بحسب مصادر وزارية وسياسية.

وكان دياب قد أعلن، السبت الماضي، أنه سيطلب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتفجرت المظاهرات من جديد في وسط بيروت وألقى بعض المحتجين الحجارة على قوات الأمن التي تحرس مدخلا يؤدي إلى مبنى البرلمان مما دفعها للرد بالغاز المسيل للدموع.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد الانفجار، من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

وقال دياب: "لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان وأصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة. حجم المأساة أكبر من أن يوصف، ولكن البعض يعيش في زمن آخر والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية".

وأضاف: "هؤلاء لم يقرأوا جيدا ثورة 17 أكتوبر/تشرين أول (الماضي)، وتلك الثورة كانت ضدهم واستمروا في حساباتهم وظنوا انهم يستطيعون تمييع مطالب اللبنانيين بالتغيير".

كانت الحكومة الحالية قد تشكلت في 21 كانون ثان / يناير الماضي من 20 وزيراً، برئاسة حسان دياب، خلفاً لحكومة الحريري السابقة على وقع الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي.