حظر تجوال في بورتسودان بعد وقوع قتلى خلال مواجهات قبلية (فيديو)

وقالت اللجنة الأمنية لولاية البحر الاحمر في تعميم "يفرض حظر التجوال اعتباراً من اليوم من الساعة الخامسة مساءً ( 15,00 ت غ) حتى الساعة السادسة صباحاً ( 4,00 ت غ)".

وأضافت أنه "تم ارسال قوة مشتركة إلى مكان التجمهر يرافقها وكيل نيابة ولها الحق في استخدام العصي أو الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات".

فيديو من بورتسودان يوضح تجدد الإشتباكات بين النوبة والبني عامر شرقي البلاد، مما خلف قتلى وجرحى . اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن

كلنا لادم وادم خلق من تراب

لافرق بين عجمي وعربي الا بالتقوى

الفتنه نائمة لعن الله من ايقظها#السودان_متطلبات_الاستقرار#اتحاد_مغردي_السودان pic.twitter.com/dQyMkXrUoW — منتصر الجكيكه (@MontasirAljekak) August 9, 2020

وقال شاهد إن الاشتباكات بين قبيلتي البني عامر والنوبة وقعت خلال عودة متظاهرين من قبيلة النوبة من تحرّك احتجاجي ضد الحاكم الجديد.

وأوضح الشاهد أن المتظاهرين "وفي طريق عودتهم مروا عبر حي دار النعيم الذي تسكنه البني عامر وبسبب الاشتباكات التي وقعت بين الطرفين سابقا ظن البني عامر أن هذا هجوم على منازلهم فاشتبكوا مع النوبة".

وأوضحت لجنة أطباء السودان أن الاشتباكات خلفت 4 قتلى، وقالت في بيان "خلفت الأحداث حتى الآن 4 وفيات وما يقارب 35 إصابة متفاوتة جميعها بالذخيرة الحية".

شاهد.. اقتتال قبلي في مدينة #بورتسودان وسقوط 4 قتلى و35 مصابا#السودان pic.twitter.com/YYW50OypU3 — قناة الغد (@AlGhadTV) August 9, 2020

وفي يناير/ كانون الثانيالماضي قتل9 أشخاص جراء اشتباك بين الطرفين نتيجة خلافات شخصية.

وتسكن المجموعتان في اثنين من أفقر أحياء المدينة التي تعتبر الميناء الرئيسي لصادرات وواردات البلاد على البحر الأحمر وتبعد 1000 كلم شرق العاصمة الخرطوم.

#بورتسودان تستغيث الله يكون فى عونك يابلد الفتن كثرت مع هذه الحكومة ونسال الله السلامة – اصحى ياضمير 9/8 @ 21.52 Walk pic.twitter.com/kPYJqo1Kah — وليد – Walid Adam (@walid2908) August 9, 2020

والنوبة قبيلة أفريقية تعود أصولها إلى منطقة جنوب كردفان في وسط البلاد وهاجر أفراد منها إلى بورتسودان منذ عقود للعمل في الميناء.

والبني عامر إحدى مجموعات قبائل البجا، السكان الأصليين لشرق السودان.