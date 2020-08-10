البث الحي
سياسة

بـ "ملابس مدنية".. من يطلق النار على المحتجين في بيروت؟ (فيديو)

أشخاص بلباس مدني يطلقون الرصاص على المتظاهرين في بيروت
أشخاص بلباس مدني يطلقون الرصاص على المتظاهرين في بيروت
10/8/2020

ويطالب المحتجون باستقالة حكومة حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون، وأعضاء مجلس النواب (البرلمان)، حيث يحملون السلطة الحاكمة المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء.

وخلف الانفجار ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، ونحو 300 ألف مشرد، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر نحو 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

وأصيب محتجون في اشتباكات مع قوات الأمن، الأحد، غداة مقتل شرطي وإصابة 70 عنصرا أمنيا وأكثر من 200 محتج وتوقيف 20 آخرين.

وتداول نشطاء صورا ومقاطع فيديو تظهر مسلحين بملابس مدنية يطلقون النار على محتجين.

ودعا نشطاء إلى الكشف عن هوية هذه العناصر والجهات التابعين لها ومحاسبتهم.

وقال نشطاء إن تلك العناصر تنتمي لجماعة حزب الله (شريكة بالحكومة)، فيما قال آخرون إنهم ينتمون للجيش والأجهزة الأمنية.

وتضاربت أنباء بشأن نوعية الرصاصات التي أطلقوها بين حي ومطاطي.

ونشرت رشا الحلبي، ناشطة، صورة تظهر عناصر بملابس مدنية تطلق النار، وأخرى تظهر رصاصة حية.

وقالت إن عدسات المتظاهرين رصدت قيام عناصر الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين.

فيما قال ناشط آخر إن الرصاص المطاطي يمكن أن يقتل أو يسبب عطلا دائما.. وهناك  7 إصابات بالعيون، رغم أن هذا الرصاص يستخدم على الأرجل.

ونشر وسام بريدي، إعلامي، صورا لعناصر بملابس مدنية، وهم يطلقون النار، قائلا: هذه بيروت بعد 4 أيام من الانفجار الهائل.

وقال أسعد ذبيان، ناشط، إن هؤلاء العناصر ينتمون إلى قوى الأمن، وعملهم هو إطلاق النار.

وقال نشطاء إن نقيبا في الأمن الداخلي، يدعى حسين دمشق، يظهر في صورة وهو بملابس مدنية ويطلق النار.

فيما قال آخرون إن ضابطا في الجيش يظهر بإحدى الصور.

نفي رسمي

ونفى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجيش انتماء هذه العناصر إلى أي منهما، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من حزب الله.

وقالت المديرية، في بيان: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر أحد الأشخاص باللباس المدني، وهو يطلق النار باتجاه المتظاهرين ظنّاً منهم أنه النقيب حسين دمشق، أحد ضباط قوى الأمن الداخلي.

وأضافت أن هذا الخبر عار عن الصحة.. عناصر قوى الأمن لم تطلق أي نوع من أنواع الرصاص الحي أو المطاطي.

كما نفت قيادة الجيش ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول صورة يظهر فيها أحد الأشخاص باللباس المدني وهو يطلق النار باتجاه المتظاهرين مدعية أنه العقيد جان غنطوس رئيس مكتب أمن بعبدا.

وشددت القيادة، في بيان، على أن عناصر الجيش لم يطلقوا أي نوع من أنواع الرصاص الحي باتجاه المدنيين وسط بيروت.

وتفاعل نشطاء مع نفي الأمن، بين التأييد والنفي، فبعضهم أكد بأن الصور تعود للنقيب بالفعل، وآخرون قالوا إنه ادعاء مسموم يطال النقيب المشهود له بالأخلاق، وسط مطالبات للأمن بكشف حقيقة الشخصية ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن وزيرة العدل أنها طلبت من مدعي عام التمييز للتحقيق في الحادثة وإجراء التعقبات بحق الأشخاص الذي ظهروا في الصور والنتائج القانونية على ذلك

انفجار بيروت

مقابل استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة دميانوس قطار، قالت وزيرة العمل، لميا يمين، عقب اجتماع وزاري جمع رئيس الحكومة حسان دياب وعددا من الوزراء، مساء الأحد، إنه لا قرار باستقالة الحكومة.

ووفق تقديرات أولية، وقع انفجار الثلاثاء في عنبر بمرفأ بيروت تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وبينما أعلنت الحكومة، الأربعاء، عن إجراء تحقيق يستغرق 5 أيام كحد أقصى، تتصاعد دعوات لبنانية لإجراء تحقيق دولي، لتحديد أسباب الانفجار والمسؤولين عنه.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر،من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

والأزمة الاقتصادية الراهنة هي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، وفجرت احتجاجات شعبية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأجبر المحتجون حكومة سعد الحريري على الاستقالة، بعد 12 يوما، وحلت محلها حكومة دياب، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، لكن لم تتوقف الاحتجاجات، نظرا لاستمرار تدهور الأوضاع المعيشية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في لبنان.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)