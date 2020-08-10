بـ "ملابس مدنية".. من يطلق النار على المحتجين في بيروت؟ (فيديو)

ويطالب المحتجون باستقالة حكومة حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون، وأعضاء مجلس النواب (البرلمان)، حيث يحملون السلطة الحاكمة المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء.

وخلف الانفجار ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، ونحو 300 ألف مشرد، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر نحو 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

This disturbing video of a man firing a handgun directly at protesters was allegedly taken in Beirut. Thanks to satellite imagery, I verify it. pic.twitter.com/nHJh0Vg745 — Hassan Chamoun (@HassanChamoun) August 9, 2020

وأصيب محتجون في اشتباكات مع قوات الأمن، الأحد، غداة مقتل شرطي وإصابة 70 عنصرا أمنيا وأكثر من 200 محتج وتوقيف 20 آخرين.

وتداول نشطاء صورا ومقاطع فيديو تظهر مسلحين بملابس مدنية يطلقون النار على محتجين.

ودعا نشطاء إلى الكشف عن هوية هذه العناصر والجهات التابعين لها ومحاسبتهم.

الاسم: قوى أمن

الفعل: اطلاق نار على المواطنين بكامل الحقد للدفاع عن الزعيم القحبة#لبنان#بيروت#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/xZ8wgU0B2m — Assaad Thebian (@Beirutiyat) August 8, 2020

وقال نشطاء إن تلك العناصر تنتمي لجماعة حزب الله (شريكة بالحكومة)، فيما قال آخرون إنهم ينتمون للجيش والأجهزة الأمنية.

وتضاربت أنباء بشأن نوعية الرصاصات التي أطلقوها بين حي ومطاطي.

ونشرت رشا الحلبي، ناشطة، صورة تظهر عناصر بملابس مدنية تطلق النار، وأخرى تظهر رصاصة حية.

شهود عيان يؤكدون وقوع إصابات أمس في #بيروت برصاص في القلب والرقبة والصدر.

عدسات الكاميرات توثق قيام أشخاص بلباس مدني بإطلاق النار على المتظاهرين.

الأمر يتكرر في كل مرة في الساحات لكن المفارقة اليوم أن #تفجير_بيروت وقع منذ أيام قليلة.

وكأنه يقولون: من لم يقتله التفجير، سنقتله نحن! https://t.co/SY3NbhGNE5 pic.twitter.com/qxxHOdG85o — Racha El Halabi – رشا الحلبي (@Racha93halabi) August 9, 2020

وقالت إن عدسات المتظاهرين رصدت قيام عناصر الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين.

فيما قال ناشط آخر إن الرصاص المطاطي يمكن أن يقتل أو يسبب عطلا دائما.. وهناك 7 إصابات بالعيون، رغم أن هذا الرصاص يستخدم على الأرجل.

ونشر وسام بريدي، إعلامي، صورا لعناصر بملابس مدنية، وهم يطلقون النار، قائلا: هذه بيروت بعد 4 أيام من الانفجار الهائل.

وقال أسعد ذبيان، ناشط، إن هؤلاء العناصر ينتمون إلى قوى الأمن، وعملهم هو إطلاق النار.

وقال نشطاء إن نقيبا في الأمن الداخلي، يدعى حسين دمشق، يظهر في صورة وهو بملابس مدنية ويطلق النار.

فيما قال آخرون إن ضابطا في الجيش يظهر بإحدى الصور.

@LebISF

طب مشينا بالفكرة بس قوى الامن كانوا واقفين حدوا كيف بيسمحولوا يطلق النار او الرصاص المطاطي مباشرة على المقتل او منطقة صدور المتظاهرين

جواب مقنع لو سمحتوا pic.twitter.com/CRKz8UYbGh — Mahassen Moursel (@MMoursel) August 9, 2020

نفي رسمي

ونفى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجيش انتماء هذه العناصر إلى أي منهما، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من حزب الله.

وقالت المديرية، في بيان: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر أحد الأشخاص باللباس المدني، وهو يطلق النار باتجاه المتظاهرين ظنّاً منهم أنه النقيب حسين دمشق، أحد ضباط قوى الأمن الداخلي.

وأضافت أن هذا الخبر عار عن الصحة.. عناصر قوى الأمن لم تطلق أي نوع من أنواع الرصاص الحي أو المطاطي.

كما نفت قيادة الجيش ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول صورة يظهر فيها أحد الأشخاص باللباس المدني وهو يطلق النار باتجاه المتظاهرين مدعية أنه العقيد جان غنطوس رئيس مكتب أمن بعبدا.

وشددت القيادة، في بيان، على أن عناصر الجيش لم يطلقوا أي نوع من أنواع الرصاص الحي باتجاه المدنيين وسط بيروت.

وتفاعل نشطاء مع نفي الأمن، بين التأييد والنفي، فبعضهم أكد بأن الصور تعود للنقيب بالفعل، وآخرون قالوا إنه ادعاء مسموم يطال النقيب المشهود له بالأخلاق، وسط مطالبات للأمن بكشف حقيقة الشخصية ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين.

للتوضيح..لان النقيب حسين دمشق من اكتر الاشخاص يلي بيركض ليخدم الناس..من اي جهة كانوا.. https://t.co/TjXVhu6rhr — nawal berry (@berrynawal) August 9, 2020

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن وزيرة العدل أنها طلبت من مدعي عام التمييز للتحقيق في الحادثة وإجراء التعقبات بحق الأشخاص الذي ظهروا في الصور والنتائج القانونية على ذلك

انفجار بيروت

مقابل استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة دميانوس قطار، قالت وزيرة العمل، لميا يمين، عقب اجتماع وزاري جمع رئيس الحكومة حسان دياب وعددا من الوزراء، مساء الأحد، إنه لا قرار باستقالة الحكومة.

ووفق تقديرات أولية، وقع انفجار الثلاثاء في عنبر بمرفأ بيروت تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وبينما أعلنت الحكومة، الأربعاء، عن إجراء تحقيق يستغرق 5 أيام كحد أقصى، تتصاعد دعوات لبنانية لإجراء تحقيق دولي، لتحديد أسباب الانفجار والمسؤولين عنه.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر،من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

والأزمة الاقتصادية الراهنة هي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، وفجرت احتجاجات شعبية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأجبر المحتجون حكومة سعد الحريري على الاستقالة، بعد 12 يوما، وحلت محلها حكومة دياب، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، لكن لم تتوقف الاحتجاجات، نظرا لاستمرار تدهور الأوضاع المعيشية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في لبنان.