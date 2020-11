بـ "ملابس مدنية".. من يطلق النار على المحتجين في بيروت؟ (فيديو)

ويطالب المحتجون باستقالة حكومة حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون، وأعضاء مجلس النواب (البرلمان)، حيث يحملون السلطة الحاكمة المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء.

وخلف الانفجار ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، ونحو 300 ألف مشرد، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر نحو 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

This disturbing video of a man firing a handgun directly at protesters was allegedly taken in Beirut. Thanks to satellite imagery, I verify it. pic.twitter.com/nHJh0Vg745

— Hassan Chamoun (@HassanChamoun) August 9, 2020