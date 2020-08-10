افتداها بروحه.. شاب يضحي بحياته لإنقاذ أمه أثناء انهيار مسكنهم

بدأ العقار بالانهيار وكان عمرو خارجه لكنه رفض الابتعاد والنجاة بنفسه وأصر على انقاذ أمه التي كانت بالداخل، ليموت هو تحت الأنقاض وتخرج والدته حية.

وشيعت جنازة الشاب البالغ من العمر 19 عاما والطالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة مساء السبت بحضور المئات من أهالي مدينته إلا أن والدته غابت عن الجنازة بسبب إصابتها.

وروى عدد من جيرانه بداية المأساة حيث سمع الضحية صوت تشقق واهتزاز بمنزلهم فخرج للشارع لاستبيان الأمر، ونصحه أحد الجيران بالابتعاد عن المنزل خوفا من انهياره، خاصة وأن المبنى تظهر به تشققات فرفض عمرو وقال "أمى جوة ولازم أخرّجها".

وأضاف جيران الضحية "دخل بالفعل لإخراج أمه، وهو على السلم بدأ العقار ينهار فأصر على الإمساك بيد أمه وهى تصرخ فيه: اخرج انت، لكنه رفض وقام بإخراجها أمامه حتى قاربت الباب فدفعها لتقترب من الخروج أكثر أثناء انهيار السلم به وسقوطه صريعا تحت الأنقاض".

المنزل المنهار بالمنصورة

وكان قد شهد حي غرب مدينة المنصورة انهيار عقار سكني صباح السبت مكون من 4 طوابق أسفر عن وفاة الشاب عمرو سعد مكرم وإصابة والدته وثلاثة أشخاص آخرين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ الأم وإخراجها حية من تحت الأنقاض، بينما استغرق استخراج جثة الطالب ساعة كاملة.

وكشفت مصادر أمنية عن اشتعال النيران أسفل الأنقاض بسبب كسر مواسير الغاز الطبيعي، وقامت رئاسة حى غرب بقطع الغاز عن المنطقة بالكامل وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق وتبريد الأنقاض للبحث عن المصابين.

وكشف شهود عيان أن المنزل معظمه خال عدا شقة واحدة تقطنها أم وأبناؤها الثلاثة (شابان وبنت)، ووقت الحادث كانت الأم وأحد ابنائها فقط بالمنزل وكان الاثنان الآخران خارج المنزل.

