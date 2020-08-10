أثار جدل السودانيين.. أب يتباهى بالكحول والمخدرات أمام طفله (فيديو)

ورغم الاستنكار الشديد الذي لقيه مقطع الفيديو من قبل السودانيين، إلا أنه أثار أيضًا جدلا واسعا حول الطريقة التي يجب أن يعاقب بها هذا الأب.

الرجاء التدخل لحماية هذا الطفل pic.twitter.com/M23mtzysix — أمين عبدالله (@aminabdullaM) August 5, 2020

ففي حين طالب ناشطون بتدخل وزارة الداخلية لحماية الطفل من مثل هذه الممارسات المنافية للأخلاق ولحقوق الطفل على حد قولهم، رأى آخرون أن تدخل السلطات لإبعاد الابن عن والده قد يزيد الأمر سوءًا.

الاطفال امتداد لآبائهم و افكار آباؤهم بما فيها معايير الصح والخطأ .. اذا كان في تصحيح الوضع دا من المجتمع مفروض يكون موجه لتغيير قاناعات الأب في تعامله مع الطفل .. اي عنف تجاه الاب او لإبعاد الطفل عن اسرته مدخل استبداد https://t.co/smOvd6j9z7 — سلام⁦⁦ ⁦🇨🇴⁩ (@__Yasseen__) August 9, 2020

كما انتقد ناشطون على تويتر تغريدة لناشطة اجتماعية قالت فيها إنه ليس بالضرورة أن كل من يتعاطى الكحول أو المخدرات هو والد سيئ، معتبرة أن الهجوم ضد هذا الأب هو نوع من الصراع الطبقي.

https://twitter.com/ScorpioDeSad/status/1292398314038669322?ref_src=twsrc%5Etfw

ورد الناشطون السودانيون على التغريدة، بأن معظم جرائم العنف المنزلي تحدث نتيجة شرب الكحول وتعاطي المخدرات وأنه لا علاقة للصراع الطبقي بهذا الأمر.

أنا شخصياً م عندي مشكلة مع إنو يسكر أو يسطل دي خياراتو طبعاً وهو حر لكن ما في وجود أطفال نهائي .

الأطفال للحماية فقط للحماية . https://t.co/RXDmcE0Zw0 — Osama Ahmed (@OsamaAh02244506) August 9, 2020

تدخل البوليس -البنعرفو دا- ح تكون عواقبه على الاسرة أوخم من ممارسات الاب، بس يلا البوليس بقى كيوت و عمل اكاونت في تويتر و بردو ع الناس لول🤦🏾‍♂️ https://t.co/Qb3X1ia1KG — BASSAM (@Bassam_k27) August 9, 2020

كنت في فترة شغالة إرشاد نفسي لأطفال أبهاتهم وافراد عائلتهم مدمنين، أثر الأفعال الخاطئة بينطبِع في الأطفال بطريقة مُحزنة جداً وهم بيخافوا يفسروها،

وفيهم البيشعُر بالخزي والخجل من والدينهم والخوف كذلك محتمل

وفي أطفال حياتهم باظت، وفي جزء كذلك كِبروا قبل أعمارهم وشالوا مسوولية صعبة https://t.co/dS7K136rx0 — ‏‏الشَمَّة (@Shaimablack) August 9, 2020

اي شخص بسكر ما مؤهل لانو يكون اب صحيح، الطفل حيتربى في بيئه غلط ومن شخص غلط الفاظ غلط حيتعلمها في عمرو دا، دا غير الضرب والضرر النفسي اللي بيحصل ليهو، من حق اي طفل انو يتولد في مكان يكون هو الصح وجمب الشخص الصح، امشي اسكر بعدين وخلي ضررك لي نفسك ما تجيب شفع وتضرهم معاك. https://t.co/GZXO6lZ19F — Romisa. (@Romisa_v) August 9, 2020

بطلو تتدخلو في اولاد الناس

اسي لو سقتو منو و اتربى من غير ابو و بقى بشرب زيو

ح تقولو شنو https://t.co/tcGcKPaKwe — ¶¦ hazzz (@Hazoo3i) August 9, 2020

ما أي موضوع بتفلسفو فيه، وما اي موضوع يتم اخذه بمنحى الفيمنستات والجدلية المستمرة .. يجب أن يكون لدينا على الاقل قدر من الموضوعية والعقل.. الطفل دا يجب إنقاذه من هذا الأب. وهذه التغريدة موجهة إلى وزارة الداخلية للتوجيه بما تراه @SMOI_2020 https://t.co/sRVXjtWrFQ — Amer alsaifyعامر الصيفي (@ameralsaify) August 9, 2020

اب/ام سكران/ه دا معناته فاقد لي وعيو معناته أطفالو في خطر منو معناته ممكن يعمل الف شي في اطفالو وهو ما واعي ممكن يغتصب ممكن يقتل ممكن يضرب ممكن يعمل الف شي فإذا الطفل في خطر من كل النواحي واي غير مؤهل كان ام كان اب لي انو يربو ويحافظو علي طفلهم

فبطلو فلسفه بالله . https://t.co/2W43AwnIF7 — المروه (@MarwaAlbashier) August 9, 2020