البث الحي
سياسة|السودان

أثار جدل السودانيين.. أب يتباهى بالكحول والمخدرات أمام طفله (فيديو)

لقطة من الفيديو المثير للجدل
لقطة من الفيديو المثير للجدل
10/8/2020

ورغم الاستنكار الشديد الذي لقيه مقطع الفيديو من قبل السودانيين، إلا أنه أثار أيضًا جدلا واسعا حول الطريقة التي يجب أن يعاقب بها هذا الأب.

ففي حين طالب ناشطون بتدخل وزارة الداخلية لحماية الطفل من مثل هذه الممارسات المنافية للأخلاق ولحقوق الطفل على حد قولهم، رأى آخرون أن تدخل السلطات لإبعاد الابن عن والده قد يزيد الأمر سوءًا.

كما انتقد ناشطون على تويتر تغريدة لناشطة اجتماعية قالت فيها إنه ليس بالضرورة أن كل من يتعاطى الكحول أو المخدرات هو والد سيئ، معتبرة أن الهجوم ضد هذا الأب هو نوع من الصراع الطبقي.

https://twitter.com/ScorpioDeSad/status/1292398314038669322?ref_src=twsrc%5Etfw

ورد الناشطون السودانيون على التغريدة، بأن معظم جرائم العنف المنزلي تحدث نتيجة شرب الكحول وتعاطي المخدرات وأنه لا علاقة للصراع الطبقي بهذا الأمر.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)