‏منها مصر والعراق.. الكويت تحظر الطيران مع 31 دولة "عالية الخطورة" بسبب كورونا

وقال رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح في بيان صحفي، إن القرار جاء "بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بشأن الدول عالية الخطورة".

ولفت إلى أن هذه الدول هي الهند، ومصر، والعراق، ولبنان، وإيران، والصين، والبرازيل، وكولومبيا، وأرمينيا، وبنغلاديش، والفلبين‏، وسوريا، وإسبانيا، وسنغافورة، والبوسنة والهرسك، وسيرلانكا، ونيبال، والمكسيك، وإندونيسيا، وتشيلي، وباكستان، وهونغ كونغ، وإيطاليا، ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا، وبنما، وبيرو، وصربيا، ومونتنيغرو، وجمهورية الدومنيكان، وكوسوفو.

من جانبها، أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة إلى الكويت اعتبارا من اليوم السبت ولحين إشعار آخر.

ودعت مصر للطيران عملاءها إلى مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت.

تعلن مصرللطيران عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة الي الكويت اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا pic.twitter.com/2Fth9mtbdc — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) August 1, 2020

بدوره، أكد الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم أن منع الطيران التجاري من وإلى بعض الدول يخضع لمراجعات مستمرة من قبل الجهات الحكومية، لافتا إلى أن القائمة متغيرة وفق تطورات فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأضاف المزرم، في تغريدات على حساب مركز التواصل الحكومي اليوم "لن يستثنى القادمون من أي دولة إلى الكويت من فحص فيروس كورونا، وهو إلزامي وفق الاشتراطات الصحية والطيران المدني".

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في 29 حزيران/ يونيو الماضي بدء مطار الكويت الدولي بداية من أغسطس/ آب الجاري التشغيل التجاري بشكل تدريجي لإعادة تشغيل الرحلات التجارية وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأشار إلى أن عودة الطيران ستكون على ثلاث مراحل: الأولى تبدأ اليوم بنسبة لا تزيد عن 30 بالمئة وبعدد ركاب 10 آلاف راكب يوميا، وأن يكون الحد الأقصى للرحلات مئة رحلة، وأن هذه المرحلة سوف تستمر ستة أشهر.