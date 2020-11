مقتل سبعة أشخاص بعد تصادم طائرتين في الأجواء (فيديو)

وقالت قوات ولاية ألاسكا ومسؤولين بالولاية، إنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطار في مدينة سولدوتنا في شبه جزيرة كيناي.

وكان غاري كنوب النائب الذي يمثل المنطقة بمفرده في إحدى الطائرتين،وقالت قوات الولاية إن الطائرة الأخرى كانت تقل أربعة سائحين من ساوث كارولاينا ومرشدا وطيارا.

وتناثر حطام الطائرة على طريق سريع أغلقته السلطات لفترة وجيزة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة على الطريق.

There were no survivors of the crash near the airport in Soldotna, a city on the Kenai Peninsula, the Alaska State Troopers said in a written statement.https://t.co/jjiWIIVFTr

— CNNNews18 (@CNNnews18) August 1, 2020