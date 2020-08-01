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سياسة

كورونا.. أمريكا تبرم اتفاقا للحصول على 100 مليون جرعة لقاح وتوقع ارتفاع الوفيات

طواقم طبية تنقل أحد ضحايا فيروس كورونا إىل المشرحة-تكساس 17 يوليو
طواقم طبية تنقل أحد ضحايا فيروس كورونا إىل المشرحة-تكساس 17 يوليو
1/8/2020

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أكثر من 153 ألف حالة وفاة وأكثر من أربعة ملايين ونصف المليون إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة أكثر من 92 ألف حالة وفاة ومليونين و662 ألف ‬حالة إصابة، في حين جاءت الهند في المركز الثالث مسجلة أكثر من 35 ألف حالة وفاة وأكثر من مليون و638 ألف إصابة.
وبحسب موقع (وورلد ميتر) فقد بلغ عدد الحالات النشطة حول العالم اليوم السبت، 5 ملايين و920 ألفا و212 حالة، في حين بلغ عدد الحالات الحرجة والخطيرة حتى الوقت، 65,595 ألف حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستقرة 5,854,617 حالة.

ارتفاع حالات الوفاة في أمريكا 

وأشار إحصاء لرويترز إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد 1453 حالة على الأقل يوم الجمعة في أكبر زيادة يومية منذ 27 مايو/أيار.
وارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة لأكثر من 66 ألف حالة على الأقل ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى4.58 مليون حالة في الوقت الذي لم تعلن فيه حكومات محلية بعد تقريرها.

مريض مصاب بالفيروس بأحد المشافي في أمريكا- 25 يوليو

 

  اتفاق للحصول على 100 مليون جرعة لقاح 

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن شركتي أدوية كبيريتين ستزودان الحكومة الأمريكية بمئة مليون جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا وذلك مع توقع أكبر هيئة صحية في الولايات المتحدة ارتفاع عدد حالات الوفاة خلال الأسابيع المقبلة.
وتدعو الاتفاقية الحكومة الأمريكية إلى دفع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار لشركتي سانوفي الفرنسية وجلاكسو سميث كلاين البريطانية للمنتجات الدوائية لتزويدها بما يكفي من اللقاح لتطعيم 50 مليون شخص مع خيار شراء 500 مليون جرعة أخرى.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج إدارة ترمب الذي يهدف إلى التعجيل بطرح لقاح لمرض كوفيد-19 في السوق بحلول نهاية 2020.

توقعات متشائمة

وتوقعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة أن يتوفى في المجمل ما يتراوح بين 168 ألف شخص و182 ألف شخص بحلول 22 أغسطس/آب.
وقالت إن التوقعات تشير إلى أن  عدد حالات الوفاة سيزداد بشكل أسرع في ألاباما وكنتاكي ونيوجيري وبويرتوريكو وتنيسي وولاية واشنطن.
وقالت وزارة الصحة بولاية إيلينوي إن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفع نحو ألفي حالة في الولاية يوم الجمعة فيما يعد أكبر زيادة يومية منذ مايو/أيار. 
وشهدت ولاية إنديانا المجاورة في الغرب الأوسط زيادة بلغت 901 في حالات الإصابة الجديدة.
وأعلنت أربع ولايات أمريكية عن زيادات قياسية في عدد حالات الوفاة يوم الجمعة من بينها فلوريدا التي أصبحت في الأسابيع الأخيرة نقطة ساخنة في حالات الإصابة بكوفيد-19.
وسجلت فلوريدا أيضا 9007 حالات إصابة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة بها أكثر من 470 ألف حالة لتصبح ثاني أعلى ولاية بعد كاليفورنيا في عدد حالات الإصابة.
ويرتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أوائل يونيو حزيران، وتوفي أمريكي كل دقيقة تقريبا بسبب كوفيد-19 يوم الأربعاء.

المصدر : وكالات
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