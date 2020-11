كورونا.. أمريكا تبرم اتفاقا للحصول على 100 مليون جرعة لقاح وتوقع ارتفاع الوفيات

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أكثر من 153 ألف حالة وفاة وأكثر من أربعة ملايين ونصف المليون إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة أكثر من 92 ألف حالة وفاة ومليونين و662 ألف ‬حالة إصابة، في حين جاءت الهند في المركز الثالث مسجلة أكثر من 35 ألف حالة وفاة وأكثر من مليون و638 ألف إصابة.

وبحسب موقع (وورلد ميتر) فقد بلغ عدد الحالات النشطة حول العالم اليوم السبت، 5 ملايين و920 ألفا و212 حالة، في حين بلغ عدد الحالات الحرجة والخطيرة حتى الوقت، 65,595 ألف حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستقرة 5,854,617 حالة.

The cumulative number of #COVID19 cases reported in the United States recently exceeded 4 million. As of July 28, more than 4.2 million total cases had been reported in the U.S. Find more data using CDC’s COVID Data Tracker: https://t.co/RrLRmif5D9 pic.twitter.com/hwsAeHnKnk

