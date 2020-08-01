غضب واتهامات بالمحسوبية.. رئيس الوزراء البريطاني يعين شقيقه في مجلس اللوردات

لكن اللائحة أثارت غضب الخصوم السياسيين لجونسون، وقال بيت ويشارت عضو مجلس العموم عن الحزب الوطني الأسكتلندي المعارض إن جونسون كشف عن "أسوأ أنواع المحسوبية".

وتضم لائحة الأعضاء الـ36 الجدد في مجلس اللوردات التي نشرتها الحكومة الجمعة، عددا كبيرا من مؤيدي بريكست، في حين يعود إلى الملكة إليزابيث الثانية رسميا تعيينهم.

كان جو جونسون المؤيد بشدة لأوربا، غادر حكومة أخيه الأكبر في سبتمبر/ أيلول الماضي، باسم "المصلحة الوطنية" معتبرا أن استراتيجية رئيس الوزراء في ملف بريكست الشائك متشددة جدا.

وتضم اللائحة أيضا شخصيات من حزب المحافظين بينهم وزير المالية السابق فيليب هاموند وحوالى عشرين من الذين صوتوا مع العماليين في عمليات الاقتراع العديدة التي جرت حول بريكست.

جون بركو حرم من مجلس اللوردات في سابقة منذ قرنين

تقدير "الخدمات السياسية" لزوج تيريزا ماي

كما تضم اسم فيليب ماي زوج رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي تقديرا "لخدمته السياسية" ورجل الأعمال البريطاني الروسي الأصل يفغيني ليبيديف.

ولم يدرج على اللائحة اسم الرئيس السابق لمجلس العموم جون بركو الذي اشتهر بدعوته إلى النظام خلال جلسات التصويت هذه، في مخالفة للتقاليد لهذا الرجل المتهم بالانحياز للمحافظين الذين ينتمي إليهم.

وواجه الرجل اتهامات بترهيب موظفيهم ومضايقتهم، لكنه ينفي ذلك، في حين تعتبر المرة الأولى منذ قرنين التي لا يمنح فيها رئيسا سابقا لمجلس العموم مقعدا في مجلس اللوردات.

يعود للملكة إليزابيث الثانية رسميا تعيين أعضاء في مجلس اللوردات

أسوأ أنواع المحسوبية

ومع تعيين هؤلاء، يفترض أن يضم مجلس اللوردات 800 عضو معينين مدى الحياة، يمكنهم الاستقالة أو التقاعد، لكن اللائحة أثارت غضب الخصوم السياسيين لجونسون.

قال بيت ويشارت عضو مجلس العموم عن الحزب الوطني الأسكتلندي المعارض إن جونسون كشف عن "أسوأ أنواع المحسوبية" من خلال منح وظائف مدى الحياة لـ"الأصدقاء وللذين قدموا له خدمات".

وقال دارين هيوز الذي يرأس "منظمة الإصلاح الانتخابي" التي تسعى من أجل إصلاح نظام الانتخابات البريطاني إن "رئيس الوزراء يثير السخرية بتعيينه مجموعة من النواب السابقين والموالين للحزب وشقيقه ".

وأضاف أن "تمكنه من القيام بذلك بلا مشكلة، يكشف إلى اي مدى هذا المجلس هو ناد خاص لأعضائه".

أما عضو مجلس اللوردات بيتر فاولر فقد رأى أن "هذه اللائحة التي تضم عددا من الأعضاء الجدد تشكل فرصة ضائعة لخفض عدد أعضاء المجلس".

وكان مكتب فاولر أوصى بخفض عدد أعضاء مجلس اللوردات إلى 600.