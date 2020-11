شاهد: لحظة سقوط رافعة على عدة أشخاص في حوض لبناء السفن

وقال سوريش بابو نائب مفوض الشرطة لوكالة رويترز إن الحادث وقع في موقع تابع لشركة هندوستان المحدودة لأحواض بناء السفن عندما انهارت رافعة جديدة خلال تجربة لتحمل الوزن.

وأضاف أن عمال الإنقاذ يحاولون قطع الرافعة ورفع حطامها، وقال إنه إذا كان هناك أي شخص على قيد الحياة أسفلها فلن يتسنى العثور عليه ما لم يتم رفع الحطام.

وقال مسؤول في الشركة إن كبار المسؤولين التنفيذيين يعقدون اجتماعا بشأن الحادث.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI

With Chinese products boycotted, how is world class indian products? Here a giant crane collapses at an Indian shipyard, killing at least 11. Of course, some Indians will throw mud at China again: "must be made in China." "we didn't boycott crane."

pic.twitter.com/XVl8LN1NhM

— WorldPeace (@Sky_Blue168) August 1, 2020