حقق 100 ألف دولار.. اعتقال فتى عمره 17 عاما دبر اختراقا ضخما لتويتر

وقالت وزارة العدل الأمريكية الجمعة إن مراهقين وشابا في الثانية والعشرين من عمره وجهت لهم اتهامات فيما يتعلق بعملية اختراق إلكتروني عبر الإنترنت لحسابات بارزة على موقع تويتر.

وقال أندرو وارن مدعي هيلزبره في مؤتمر صحفي من فلوريدا، حيث تم اعتقال المشتبه به إنه "ليس شابا عاديا وهو يبلغ من العمر 17 عاما" مضيفا أن الهجوم كان "هجوما معقدا للغاية".

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة هيلزباره في تامبا قال إنه تم اعتقال غراهام كلارك البالغ من العمر 17 عاما.

وقال وارن إن المتهم الأساسي (17 عاما) يواجه 30 تهمة جنائية، بما في ذلك الاحتيال المنظم وسرقة هويات وقرصنة، ويمكن أن يتم اتهامه في فلوريدا كشخص بالغ في بعض الجرائم المالية.

المتسللون طلبوا إرسال عملة بيتكوين إلى سلسلة من العناوين

وأعلن مدعون أيضا بوزارة العدل أن شخصين آخرين، يبلغان من العمر 19 و22 عاما، متهمان بالتورط في عملية الاختراق.

وتم اتهام الشاب الأصغر، حيث يعيش في بريطانيا، بتهم التآمر، بينما تقول الاتهامات، إن الثاني ساعد في التحريض على عملية الاختراق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن اتهامات وجهت إلى البريطاني مايسون شبرد (19 عاما) بتنفيذ الاختراق الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال، في حين يواجه نعمة فضلي (22 عاما) ويقطن في أورلاندو، اتهامات بالمساعدة في تلك الجرائم والتحريض عليها.

اختراق حسابات شخصيات بارزة

وفي 15 يوليو/ تموز، تعرضت حسابات بارزة في تويتر، لبعضها يعود لسياسيين ومشاهير وأقطاب تكنولوجيا ورجال أعمال، للاختراق، وتم إرسال تغريدات وهمية منها، عرضت إرسال 2000 دولار لكل 1000 دولار يتم إرسالها إلى عنوان بيتكوين مجهول.

ومن بين الأشخاص والشركات المخترقة حساباته، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، ورجل الأعمال مايك بلومبرغ، وعدد من المليارديرات.

وأثارت موجة الاختراق التي تعرضت لها تويتر، وأدت لإسكات بعض أكثر الحسابات، الأسئلة عن سلامة أمنها وقدرتها على التكيف أثناء الاستعداد لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكانت شركة تويتر قالت، إن متسللين حصلوا على كلمات السر للعاملين واخترقوا حسابات من بينها حساب جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة والرئيس السابق باراك أوباما وكيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع والملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات.

وأوضحت في سلسلة من التغريدات "رصدنا ما نعتقد أنه هجوم منسق بالهندسة الاجتماعية من جانب أشخاص نجحوا في استهداف بعض

موظفينا ممن لهم حق الدخول على النظم والأدوات الداخلية".

وأضافت أن المتسللين استغلوا ذلك "في السيطرة على الكثير من الحسابات التي تحظى بمتابعة قوية، ومنها حسابات رسمية، ونشر تغريدات باسم أصحابها".

وأكدت بيانات الشركة مخاوف الخبراء الأمنيين أن أمن منصة تويتر نفسها لا المستخدمين هو الذي تعرض للخطر.

وبانتحال شخصيات المشاهير والأثرياء طلب المتسللون من متابعيهم إرسال عملة البيتكوين الرقمية إلى سلسلة من العناوين. وبحلول مساء كانت تحويلات قيمتها 400 بيتكوين قد تمت بما يعادل 120 ألف دولار.

وكان لنصف الضحايا حسابات في بورصات البيتكوين الأمريكية وكان الربع في أوربا والربع الآخر في آسيا وفقا لشركة )إيليبتك( للتحليلات.

وقالت شركة تويتر في بيان إنها تقدر "الإجراءات السريعة التي اتخذتها جهات إنفاذ القانون".