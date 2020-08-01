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سياسة|تركيا

أردوغان: تركيا أصبحت أمل المظلومين في ظل حكم "العدالة والتنمية"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
1/8/2020

جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، بتقنية الفيديو، خلال مشاركته في برنامج معايدة بمناسبة الأضحى، مع فروع حزبه في الولايات الأخرى.

وأضاف أردوغان: "إن من يرى نفسه أعلى مقامًا من الشعب، ويكسر قلوب أبناء الشعب، ويسعى لتحقيق مصلحته الشخصية ومنفعة محيطه بدلًا من خدمة الشعب، لا يمكنه أن يصبح عضوًا في العدالة والتنمية".

وأشار إلى أن تركيا باتت في ظل 18 عامًا من حكم العدالة والتنمية، بمثابة مصدر أمل لكافة المظلومين في المنطقة وحول العالم، ودولة تدافع عن حقوقهم.

وشدد على أنه تقع على عاتق أعضاء الحزب مسؤوليات كبيرة في سبيل الدفاع عن القضية، والمضي بها قدمًا نحو الأمام.

وأردف: "سنكثر من أصدقائنا، ونقلل من خصومنا، وإن سبب وجود العدالة والتنمية، ووجودنا في مناصبنا، وتعليق كثير من الناس آمالهم علينا، واحد".

وتابع: "نريد أن يكون مؤتمر حزب العدالة والتنمية القادم بمثابة قيامة وولادة جديدة بالنسبة لنا".

وأوضح أردوغان أن الكعبة الشريفة تشعر بالحزن بسبب أداء عدد محدود من المسلمين فريضة الحج للعام الحالي بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن كثيرين من المسلمين المظلومين حول العالم بدءًا من سوريا وفلسطين حتى أراكان وأقليم تركستان يقضون عيد الأضحى وسط مشاعر من الحزن والأسى.

أردوغان خلال مشاركته ببرنامج معايدة مع فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية

 

وفيما يخص آيا صوفيا، أفاد الرئيس التركي "أن إعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة في 24 يوليو/ تموز، بعد 86 عامًا، زاد من سعادة وبهجة عيد الأضحى المبارك".

ويشهد مسجد آيا صوفيا إقبالًا كبيرًا من المواطنين والسياح، في ثاني أيام عيد الأضحى، السبت، بعد فتحه للعبادة مؤخرًا.

ويخضع الزوار لإجراءات أمنية مشددة، قبيل الدخول إلى المسجد، مع مراعاة التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، مثل الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وشارك المواطنون القادمون من ولايات أخرى، والمسلمين من السياح الأجانب، بأعداد كبيرة في أداء صلاة الظهر، السبت، داخل المسجد، وساحته الخارجية.

وفي 24 يوليو/ تموز الجاري، أقيمت أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا" بحضور الرئيس أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 من الشهر ذاته، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعًا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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