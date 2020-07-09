منظمة الصحة العالمية توضح كيفية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

وأضافت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضًا إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء، فضلًا عن انتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية.

وأقرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي، باحتمال ثبوت أدلة عن انتشار الفيروس عبر الهواء بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها عن كيفية انتقال عدوى المرض.

Some #COVID19 outbreak reports related to crowded indoor spaces have suggested the possibility of aerosol transmission combined with droplet transmission e.g. during choir practice, in restaurants or gyms.

We need more studies to understand such outbreaks https://t.co/WHHe4vuyF8 pic.twitter.com/coWuRrLy5V — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 9, 2020

لجنة تقييم أداء المنظمة العالمية مع جائحة كورونا

وأعلنت المنظمة، في اجتماع اليوم، أنها تشكل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة مرض كوفيد-19 وكذلك تعامل الحكومات مع الوباء.

جاء هذا الإعلان في أعقاب انتقاد شديد من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي اتهمت منظمة الصحة بأنها "تتمركز حول الصين"، وأبلغت رسميًا، الثلاثاء الماضي، بانسحابها من المنظمة التابعة للأمم المتحدة في غضون عام.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194 إن رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.

وأضاف "واضح أن حجم هذا الوباء، الذي أثر تقريبًا على كل شخص في العالم، يستحق تقييمًا ملائمًا، تقييمًا نزيهًا".

وأوضح تيدروس أن رئيستي اللجنة ستختاران أعضاءها، وبعد ذلك ستقدم اللجنة تقريرًا مؤقتًا أمام الاجتماع السنوي لوزراء الصحة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ثم تقدم "تقريرًا جوهريًا" العام المقبل.

وقال "هذا ليس تقريرًا تقليديًا سيُوقّع عليه ثم يوضع على الرف ليتجمع فوقه الغبار. إنه أمر نأخذه على محمل الجد".

وأصدر أعضاء المنظمة بالإجماع في مايو/ أيار الماضي قرارًا اقترحه الاتحاد الأوربي، ويدعو إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة، وتحدثت كلارك أمام اجتماع، اليوم الخميس، وقالت إن المهمة ستكون "صعبة للغاية"، وقالت سيرليف "نتطلع للقيام بكل ما في وسعنا للاستجابة" لتحديات الوباء.

وعالميًّا، سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد (المسبِّب لمرض كوفيد-19) 12 مليونًا و285 ألفًا و112 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 554 ألفًا و594 مصابًا، بينما تعافى 7 ملايين و146 ألفًا و736 شخصًا، حتى اللحظة.

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