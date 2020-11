منظمة الصحة العالمية توضح كيفية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

وأضافت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضًا إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء، فضلًا عن انتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية.

وأقرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي، باحتمال ثبوت أدلة عن انتشار الفيروس عبر الهواء بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها عن كيفية انتقال عدوى المرض.

Some #COVID19 outbreak reports related to crowded indoor spaces have suggested the possibility of aerosol transmission combined with droplet transmission e.g. during choir practice, in restaurants or gyms.

