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سياسة

مصر: لأول مرة منذ أسابيع.. إصابات كورونا تتراجع إلى ما دون ألف حالة

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
9/7/2020

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 950 حالة إصابة جديدة أثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن 512 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 79254 حالة من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.

وكانت الحكومة قد رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجوال الليلي المفروض منذ 25 مارس/ آذار وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن أبقت على أعداد الزوار محدودة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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