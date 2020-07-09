كورونا.. أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا وإيطاليا تلاحق الفيروس في الصرف الصحي

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 12 مليونا و 41 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 6.6 مليون، بينما اقترب عدد الوفيات من 550 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة والمكسيك وإسبانيا وإيران وإيطاليا وباكستان والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أحد المشافي في فلوريدا وسط انتشار فيروس كورونا

أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا

من ناحية أخرى أفاد إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 60 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم الأربعاء، وهو أعلى رقم للحالات تسجله دولة واحدة في يوم واحد.

وتواجه الولايات المتحدة صيفا كئيبا وزيادة في حالات الإصابة واضطر كثير من الولايات إلى إغلاق جزء من النشاط الاقتصادي مرة أخرى، تاركة بعض العمال دون رواتب.

وبالإضافة إلى ما يقرب من 10 آلاف حالة جديدة في ولاية فلوريدا، سجلت ولاية تكساس أكثر من 9500 إصابة وسجلت ولاية كاليفورنيا أكثر من 8500 حالة جديدة، وشهدت الولايتان أيضا أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس في يوم واحد.

وكان يوم الأربعاء ثاني يوم على التوالي تقفز فيه الوفيات في الولايات المتحدة لأكثر من 900 وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو حزيران وفقا للإحصاء.

وشهدت ولايات تنيسي ووست فرجينيا ويوتا زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة، وترتفع الإصابات في 42 ولاية من بين 50 ولاية، حسب تحليل أعدته رويترز للحالات في الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين عليهما.

وبلغ إجمالي الإصابات يوم الأربعاء 60020 فيما لم يبلغ عدد قليل من الحكومات المحلية بعد عن الحالات.

الرئيس البرازيلي أعلن إصابته بفيروس كورونا

المكسيك تسجل سبعة آلاف إصابة

في المكسيك قالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت يوم الأربعاء رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بعدما رصدت 6995 حالة ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 275003.

كما سجلت البلاد 782 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 32796.، وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته المكسيك في يوم الخميس الماضي بعدما رصدت 6741 حالة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 1.7 مليون اليوم الأربعاء وأن وفياتها بلغت إجمالا 67964.

وأظهرت بيانات الوزارة أنه جرى رصد 44571 إصابة جديدة و1223 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ورغم إصابته بالفيروس، وتسجيل بلاده ثاني أكبر عدد إصابات بالوباء الذي فتك بـ66 ألف شخص فيها، لم يتراجع الرئيس البرازيلي عن تشكيكه بخطورة المرض.

وقال بولسونارو البالغ 65 عاماً في حديث تلفزيوني "أنا بخير"، بعدما أعلن إصابته بالفيروس.

وذكر أنه يخضع لعلاج بعقاري أزيتروميسين (مضاد حيوي) وهيدروكسي كلوروكين (في إشارة إلى العقار الذي أثار الجدل وتبناه ترامب لفترة قبل أن تخلُص منظّمة الصحّة إلى عدم فاعليته".

مياه الصرف.. هل تساهم في الكشف عن كورونا؟

إيطاليا تراقب مياه الصرف الصحي

في إيطاليا، قال المعهد الوطني للصحة في إيطاليا الأربعاء إن إيطاليا تخطط لمراقبة مياه الصرف بأنحاء البلاد للبحث عن دلائل محتملة على أي تفش جديد لعدوى كوفيد-19.

وأصبحت إيطاليا إحدى أكثر الدول تضررا من جائحة كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام وسجلت حتى اليوم 242149 إصابة و34914 وفاة.

وسيركز مشروع مراقبة مياه الصرف في مرحلته الأولى التي تبدأ هذا الشهر على مواقع ذات أولوية مثل المنتجعات السياحية، وسيتوسع المشروع في أكتوبر تشرين الأول بشبكة مراقبة تمتد لجميع المدن الإيطالية.

وفي الشهر الماضي ذكر المعهد الوطني للصحة أن العلماء عثروا على آثار لفيروس كورونا في مياه صرف بعينات أُخذت من ميلانو وتورينو في ديسمبر كانون الأول 2019 مما يرجح أن كوفيد-19 كان منتشرا بالفعل في شمال إيطاليا قبل إعلان الصين عن أول حالة إصابة.

واكتشفت أبحاث في هولندا وفرنسا وأستراليا ودول أخرى أدلة على أن الفيروس الذي يتسبب في مرض كوفيد-19 يمكن رصده في مياه الصرف وبدأت دول كثيرة في أخذ عينات من مياه الصرف لتتبع ذلك المرض الفتاك.

الصين: 9 إصابات

في الصين منشأ الفيروس، قالت سلطات الصحة إن الصين سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال يوم 8 يوليو تموز مقارنة بسبع حالات قبلها بيوم.

ووفقا للجنة الصحة العامة فإن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، كما رصدت الصين ستة مرضى لم تظهر عليهم أعراض وهو العدد ذاته الذي سجل قبلها بيوم.