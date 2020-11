غالون السيسي وإبريق حمدوك.. سد النهضة يشعل مواقع التواصل في مصر والسودان وإثيوبيا

وخلال الأسابيع الفائتة، تمّ التداول على شبكات التواصل بمقطع فيديو تظهر فيه فتاة إثيوبية تسخر من المصريين وحاجتهم للمياه، وتحمل الفتاة وعاء به ماء وأمامها كوبان أحدهما زجاجي والآخر بلاستيكي.

وتصف الفتاة الأول بـ"السودان.. حبايبي.. كل حبي لك" وتملأ من وعائها بالماء، ثم تملأ بعض الماء في الكوب الثاني قائلة "هذا مصري.. ليست مشكلة.. حرام" إلا أنها تقوم بعد ذلك بإفراغ الماء منه قائلة "هذه مياهي.. على كيفي".

وأثار هذا المقطع غضب العديد من المصريين الذين ردّوا على الفتاة الإثيوبية بمقاطع مشابهة.

وفي أحد هذه المقاطع، تظهر فتاة مصرية وأمامها منضدة عليها قلعة مبنية من مكعبات الأطفال يرتفع عليها العلم الإثيوبي، وقرب القلعة كوب من المياه، وتضرب الفتاة القلعة بيدها وتهدمها ثم تجلس لتشرب الماء.

مفاوضات.. وتفاعلات

وبدأت إثيوبيا في 2011 بناء السدّ بتكلفة ستة مليارات دولار على النيل الأزرق، ويتوقّع عند الانتهاء منه أن يصبح أكبر سدّ كهرومائي في إفريقيا.

ومنذ ذلك التاريخ، تتعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، وفشل مسؤولو الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق فيما بينهم، وخاصة على آليّة ملء خزان السدّ وتشغيله بشكل لا يضرّ بحصص دول المصب من المياه.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية الجمعة عودة الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

وعلى موقع تويتر، وبعد كل جولة مفاوضات، تحتدم التعليقات والتغريدات بين المستخدمين من الدول الثلاث، وبشكل خاص بين المصريين والإثيوبيين تحت وسوم مختلفة من بينها "حقوق مصر النيلية" من الجانب المصري "املأ السد" من الجانب الإثيوبي.

فن الكاريكتير والحملات

ويشارك فن الكاريكاتير في الحملات المتبادلة، وبرزت في هذا الإطار رسوم للفنان السوداني عمر دفع الله أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل.

وكان آخرها منشور على صفحته على موقع "فيسبوك" في الأول من يوليو/تموز، وهو عبارة عن كلمة النيل على شكل مجرى مائي في نهايته صنبور، وقد خُنق عنقه بسدادة كتب عليها سدّ النهضة.

ويبدو في الكاريكاتوير رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وهو يملأ الماء في إبريق لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك وغالون كبير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يقول رسام الكاريكاتور المصري بصحيفة "روز اليوسف" الحكومية أحمد دياب إن فنّ الكاريكاتير "جزء أصيل من الحرب النفسية، إلى جانب استعراض القدرات العسكرية والقتالية والخطاب الإعلامي الفعّال، تأتي الفنون لشحن معنويات الشعوب".

https://twitter.com/r1oJ4aDwIR4JZ78/status/1280516107888189443?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان دياب رسم كاريكاتيرا عنيفا عن أزمة السد، صوّر فيها جنديا مصريا ضخما يحمل سلاحه على ظهره ويضع ذراعه على كتف مواطن إثيوبي وخلفهما سد النهضة.

ويقول الجندي المصري للمواطن الإثيوبي بالعامية المصرية "يا حمار، افهم أنا عايز مصلحتك.. أنت مسمعتش عن حاجة اسمها خط بارليف" في إشارة إلى الساتر الترابي الذي بنته اسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناة السويس ودمره الجيش المصري في حرب 1973.

ولجأت مصر إلى مجلس الأمن لمناقشة المسألة، وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت نهاية الشهر الماضي عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لحلّ الأزمة.

2) Filling the Dam should not be hostage. Agreement should not be a precondition. Filling must commence as scheduled. If agreement is reached before the filling begin in the coming days, it's great. If not the filling should begin and the negotiation shall continue.

— Jawar Mohammed (@Jawar_Mohammed) June 27, 2020