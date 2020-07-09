"علاج كورونا المعجزة" يحيل رئيس كنيسة أمريكية للقضاء

واستغل مارك غرينون من ولاية فلوريدا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أبريل/نيسان تحدث فيها عن إمكان حقن أجسام المرضى بسوائل تعقيم للقضاء على الفيروس، ليطلق منتجا سماه "المحلول المعدني المعجزة" (إم إم إس).

وكتب غرينون عبر فيسبوك في 24 أبريل/نيسان "ترمب حصل على إم إم إس ومعه المعلومات كلها!.. نطلب من الرب أن يساعد الآخرين على رؤية الحقيقة".

وقال النائب العام عن جنوب فلوريدا في وثيقة صادرة، الأربعاء، إن السلطات الصحية الفدرالية "تلقت تقارير عن أناس يحتاجون إدخالهم المستشفيات للمعالجة أو يعانون أوضاعا تهدد حياتهم أو يموتون جراء تناول إم إم إس".

مشروب إم إم إس

ولم تكشف الجهات القضائية عن عدد الوفيات التي تسبب بها تناول هذا العلاج المزيف.

ووجهت إلى غرينون وأبنائه الثلاثة جوناثان وجوردان وجوزف تهم التآمر لممارسة التزوير والتآمر لانتهاك القوانين الفدرالية بشأن الأدوية والازدراء الجرمي.

وتأتي تهمة الازدراء الجرمي بعدما رفض الرجال الأربعة من خلال عملهم في كنيسة مزعومة تسمى "كنيسة التكوين الثاني للصحة والشفاء"، الامتثال لأمر فدرالي بوقف بيع المنتج.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن عائلة غرينونز جنت 500 ألف دولار العام الماضي وحده بفعل مبيعات منتج "إم إم إس".

وكانت هذه الكنيسة المزعومة تدعي أن سائل "إم إم إس" يساعد في "الشفاء والتخفيف والعلاج والوقاية من فيروس كورونا، بما يشمل كوفيد-19 إضافة إلى أمراض أخرى تشمل الزهايمر والتوحد وسرطان الدماغ والإيدز والتصلب اللويحي"، وفق وزارة العدل الأمريكية.

وحذرت وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية (أف دي إيه) قبل سنوات من أن سائل "إم إم إس" قد يسبب الغثيان والتقيؤ والإسهال وأعراض الجفاف الحاد.