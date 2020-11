شاهد: مقتل أمريكي أسود أمام طفلته في نيويورك.. والشرطة تحقق

وكان "أنتوني روبنسون" يتحدث إلى ابنته الصغيرة (6 سنوات)، وهما يعبران أحد الشوارع، بينما توقفت إحدى السيارات لحين عبوره للجهة الأخرى من الطريق، ثم أطلقت النار عليه.

من جهة أخرى نشر الحساب الرسمي لرئيس دائرة المباحث بشرطة نيويورك على تويتر أن "روبنسون" البالغ من العمر 29 عامًا قد تعرض لإطلاق نار أدى لمقتله، ولم تتعرف السلطات، حتى الآن، على هوية القاتل.

On Sunday, July 5th, police officers from the 44th Precinct responded to a 911 call for a male shot at Sheridan Avenue and East 170th Street. pic.twitter.com/kiEmmJfuEW

وتناقل الخبر رواد مواقع التواصل متضرعين إلى السلطات وجموع الشعب الأمريكي بضرورة نبذ العنصرية ومحاسبة القتلة.

Sorry folks, this is not just heartbreaking or sad – it’s outrageous. Every New Yorker should be furious that this is happening in our city. https://t.co/JFJp5G7DLO

Man crossing street, holding hand of 6 year old daughter, gunned down in broad daylight. His life mattered. And that poor little girl's life will never be the same. https://t.co/ZjKV7at7bO

This is horrifically inexcusable!! This poor little innocent see her father shot in front of her and she runs for her life!

WHY??? Why???? This is the lawlessness Demorates bring!! What mother and father want police defunded?

No child should live with this, NOT in America! https://t.co/Qno0E4gqmh

— Debbie Aldrich 🇺🇸 (@DebbieAAldrich) July 7, 2020