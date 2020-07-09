شاهد: مقتل أمريكي أسود أمام طفلته في نيويورك.. والشرطة تحقق

وكان "أنتوني روبنسون" يتحدث إلى ابنته الصغيرة (6 سنوات)، وهما يعبران أحد الشوارع، بينما توقفت إحدى السيارات لحين عبوره للجهة الأخرى من الطريق، ثم أطلقت النار عليه.

من جهة أخرى نشر الحساب الرسمي لرئيس دائرة المباحث بشرطة نيويورك على تويتر أن "روبنسون" البالغ من العمر 29 عامًا قد تعرض لإطلاق نار أدى لمقتله، ولم تتعرف السلطات، حتى الآن، على هوية القاتل.

On Sunday, July 5th, police officers from the 44th Precinct responded to a 911 call for a male shot at Sheridan Avenue and East 170th Street. pic.twitter.com/kiEmmJfuEW — Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) July 6, 2020

وتناقل الخبر رواد مواقع التواصل متضرعين إلى السلطات وجموع الشعب الأمريكي بضرورة نبذ العنصرية ومحاسبة القتلة.

Sorry folks, this is not just heartbreaking or sad – it’s outrageous. Every New Yorker should be furious that this is happening in our city. https://t.co/JFJp5G7DLO — David G. Greenfield (@NYCGreenfield) July 7, 2020

Man crossing street, holding hand of 6 year old daughter, gunned down in broad daylight. His life mattered. And that poor little girl's life will never be the same.https://t.co/ZjKV7at7bO — Tom Bevan (@TomBevanRCP) July 8, 2020

This is horrifically inexcusable!! This poor little innocent see her father shot in front of her and she runs for her life! WHY??? Why???? This is the lawlessness Demorates bring!! What mother and father want police defunded? No child should live with this, NOT in America! https://t.co/Qno0E4gqmh — Debbie Aldrich 🇺🇸 (@DebbieAAldrich) July 7, 2020

وتشهد الولايات المتحدة اضطرابات منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد (46 عامًا) تحت ركبة الضابط الأبيض ديريك شوفين، في 25 مايو/أيار الماضي، بمدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس

وتحول فلويد إلى أيقونة ضد العنصرية حول العالم ورُفع شعار "حياة السود مهمة"، ولا تزال القضية متفاعلة والمظاهرات اليومية قائمة.

ووجِّهت إلى شوفين تهمة القتل الخطأ، وتحت ضغط الشارع تحول الاتهام إلى القتل المباشر لفلويد، وتزامن ذلك مع غليان في الشارع أعقبه صدام مباشر مع الحشود.

ودخل عدد من المحتجين في صدامات عنيفة مع الشرطة، وفرضت مدن عدة حظر التجوال لاحتواء المحتجين.

وانتقلت حمى الاحتجاجات ضد العنصرية إلى عواصم عالمية، وأتلف المحتجون تماثيل لعدد من الشخصيات المعروفة بتاريخٍ عنصري وتمييز على أساس اللون.

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