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تسجيل جديد يكشف آخر كلمات جورج فلويد قبل وفاته (فيديو)

الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس
الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس
9/7/2020

وتوفي جورج فلويد الأميركي الأسود البالغ من العمر 46 عاما أثناء اعتقاله من قبل الشرطة في مينيابوليس في 25 أيار/مايو. وأظهر تشريح الجثة أن الضغط الذي مارسه الشرطي ديريك شوفين على صدر فلويد تسبب بوفاته التي أثارت موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

لكن التسجيلات الخاصة بالشرطة التي قدمها توماس لين، وهو أحد المتورطين في وفاة فلويد، لمحكمة ولاية مينيسوتا، بهدف إطلاق سراحه، كشفت تفاصيل جديدة عن لحظاته الأخيرة.

فعندما ألقى الشرطيون القبض عليه أولا، توسلهم فلويد ألا يضعوه في سيارة الشرطة، وأخبرهم أنه يعاني من خوف من الأماكن المغلقة ومن حالة جسدية سيئة، وكان قد أظهر تشريح جثة فلويد أنه أصيب  بكوفيد-19 قبل أسابيع من مقتله.

ويمتلئ التسجيل المكتوب لكلمات فلويد قبيل وفاته بعبارات التأسف والتوسل للرجال الشرطة أن يتركوه، بينما كانوا يحاولون إجباره على ركوب السيارة فقال لهم فلويد إنه لا يستطيع التنفس وأنه "سيموت هنا".

ولاحقا ووفقا للتسجيل قال "أمي أنا أحبك. أخبري أطفالي أنني أحبهم. أنا مت".

وطوال فترة اعتقاله، ردد فلويد "لا أستطيع التنفس" أكثر من 20 مرة. ويمكن سماع الشرطيين وهم يطلبون منه "الاسترخاء" ويخبرونه بأنه كان "يبلي حسنا".

وفي لحظات معنية عندما أصر فلويد على أنهم سيقتلونه صاح الشرطي ديريك شوفين "توقف عن الكلام توقف عن الصراخ، يتطلب الأمر الكثير من الأكسجين للتحدث".

وكانت كلمات فلويد الأخيرة "سوف يقتلونني. سوف يقتلونني. لا أستطيع أن أتنفس".

وقد تم اعتقال رجال الشرطة الذين تورطوا في مقتل جورج فلويد في اليوم التالي لوفاته.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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