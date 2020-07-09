الصين تعرض لقطات نادرة من داخل مختبر ووهان (فيديو)

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وشخصيات أمريكية أخرى مرارًا أن فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) يمكن أن يكون قد تسرب من معهد ووهان لعلم الفيروسات أو حتى أُنتج هناك عمدًا.

وتعد اللقطات التي بثتها محطة "سي سي تي في" المملوكة للدولة الأولى من داخل مختبر "بي فور" التابع للمعهد منذ افتتاحه في عام 2017، إلا أن التقرير لم يقدم أي معلومات جديدة حول عمل المختبر.

وتضمّن التقرير فقط بضع لقطات موجزة لمناطق مختبرية فعلية، التُقطت من وراء زجاج سميك، وذكر أن بروتوكولات السلامة حالت دون التقاط مقاطع من مسافة أقرب، وركز التقرير على دحض الشكوك حول تسرب الفيروس من المختبر.

وقال مدير مختبر ووهان الوطني للسلامة الحيوية يوان تشي مينغ "لم تكن هناك حوادث تسرب لمرض أو إصابات بشرية" من المعمل، وأضاف أن "تفشي جائحة ناجم عن أي مرض معدٍ لا بد أن يكون محط اهتمام الجمهور".

وتابع "بسبب الخوف والشعور بالعجز وكذلك الافتقار إلى المعلومات، يربط العديد من الأشخاص بشكل طبيعي تفشي (وباء) في منطقة بأقرب مختبر، وعندما يعلمون المزيد عن الوضع والمختبر تتبدد الشائعات تدريجيًا".

ويعتقد العلماء أن كوفيد-19 الذي ظهر لأول مرة في ووهان، وانتشر لاحقا في أرجاء العالم؛ ليقتل أكثر من نصف مليون شخص، نشأ أساسًا في الخفافيش، ويمكن أن يكون قد انتقل إلى الإنسان عبر حيوان ثديي آخر.

وقال مسؤولون صينيون في أولى مراحل تفشي المرض إن الفيروس ربما انتشر من سوق في المدينة يبيع الحيوانات الحية والبرية، ولكن لم يتأكد ذلك.

وراجت على الإنترنت الأشهر شائعات بأن مختبر السلامة الحيوية متورط في تفشي الوباء، قبل أن يطرح ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو نظرية المؤامرة على النقاش العام.

ودعت الولايات المتحدة ومن بعدها أستراليا إلى إجراء تحقيق في أصل الوباء، وسترسل منظمة الصحة العالمية خبيرًا في صحة الحيوانات وعالم أوبئة إلى الصين في نهاية هذا الأسبوع؛ لوضع أسس إجراء تحقيق بخصوص الأصل الحيواني لفيروس كورونا المستجدّ.

وقال مدير المختبر يوان إنه بينما قد ينظر البعض إلى المختبر على أنه "صندوق أسود سري"، أكد بأنه "منفتح للغاية وشفاف"، وأن المنشأة تأمل في أن تصبح "منصة للتبادل الدولي ورؤية المزيد من العلماء الأجانب يأتون للعمل في مختبرنا"، لكنّه لم يقدم تفاصيل.