أمريكي يحاول دهس متظاهرين ضد العنصرية والشرطة تطلق سراحه (فيديو)

حيث قاد أحد الأشخاص سيارته بسرعة كبيرة في محاولة منه لدهس المتظاهرين بالقرب من ميدان التايمز، إلا أنه ارتطم بدراجاتهم الهوائية فقام بدهسها لمحاولة عبور الطريق الذي أوقفه المحتجون خلال مظاهراتهم.

ووصلت قوات الشرطة بعد تمكن المُتظاهرين من الإمساك به، واعتقلته على إثر الحادث، لكنها أطلقت سراحه فيما بعد.

#BreakingNews SUV plows through protesters on 42nd Street. Dozens chased him down and surrounded the car until cops got there. They had been marching for hours from Washington Square, Park. More ⁦@NY1⁩ #blacklivesmatter #nycprotest more on ⁦@NY1⁩ pic.twitter.com/vnoPptJl1f — Ruschell Boone (@RuschellBoone) July 8, 2020

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن تحقيقات الشرطة أن سائق السيارة أصيب بالذعر بعد أن أحاط المحتجون بسيارته ليلة الثلاثاء الماضي في ميدان التايمز، وأنها أفرجت عنه دون توجيه اتهامات.

حيث أحاطت المجموعة الاحتجاجية، وخاصة راكبي الدراجات الهوائية منهم، بسيارة دودج دورانغو المتجهة غربا في شارع 42 في الجادة السادسة حوالي الساعة 9:10 مساء الثلاثاء.

وكان راكبو الدراجات الهوائية يحاولون إيقاف حركة المرور لمواصلة احتجاجهم عندما أصيب السائق بالذعر وحاول الابتعاد عن الحشد وفقا للتحقيقات.

وكانت قد اندلعت احتجاجات عارمة في مدن وولايات أمريكية عدة وحول العالم أيضا إثر مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في 25 من مايو/ أيار الماضي، بعد أن جثا الشرطي ديريك شوفين على رقبته لحوالي تسع دقائق أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية منيسوتا الأمريكية.

وتحول فلويد إلى أيقونة ضد العنصرية حول العالم ورُفع شعار "حياة السود مهمة"، ولا زالت القضية متفاعلة والمظاهرات اليومية قائمة.