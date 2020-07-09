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سياسة

أمريكي يحاول دهس متظاهرين ضد العنصرية والشرطة تطلق سراحه (فيديو)

سائق السيارة دهس دراجات المتظاهرين وفر هاربا
سائق السيارة دهس دراجات المتظاهرين وفر هاربا
9/7/2020

حيث قاد أحد الأشخاص سيارته بسرعة كبيرة في محاولة منه لدهس المتظاهرين بالقرب من ميدان التايمز، إلا أنه ارتطم بدراجاتهم الهوائية فقام بدهسها لمحاولة عبور الطريق الذي أوقفه المحتجون خلال مظاهراتهم.

ووصلت قوات الشرطة بعد تمكن المُتظاهرين من الإمساك به، واعتقلته على إثر الحادث، لكنها أطلقت سراحه فيما بعد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن تحقيقات الشرطة أن سائق السيارة أصيب بالذعر بعد أن أحاط المحتجون بسيارته ليلة الثلاثاء الماضي في ميدان التايمز، وأنها أفرجت عنه دون توجيه اتهامات.

حيث أحاطت المجموعة الاحتجاجية، وخاصة راكبي الدراجات الهوائية منهم، بسيارة دودج دورانغو المتجهة غربا في شارع 42 في الجادة السادسة حوالي الساعة 9:10 مساء الثلاثاء.

وكان راكبو الدراجات الهوائية يحاولون إيقاف حركة المرور لمواصلة احتجاجهم عندما أصيب السائق بالذعر وحاول الابتعاد عن الحشد وفقا للتحقيقات.

وكانت قد اندلعت احتجاجات عارمة في مدن وولايات أمريكية عدة وحول العالم أيضا إثر مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في 25 من مايو/ أيار الماضي، بعد أن جثا الشرطي ديريك شوفين على رقبته لحوالي تسع دقائق  أثناء اعتقاله  في مدينة مينيابوليس بولاية منيسوتا الأمريكية.

وتحول فلويد إلى أيقونة ضد العنصرية حول العالم ورُفع شعار "حياة السود مهمة"، ولا زالت القضية متفاعلة والمظاهرات اليومية قائمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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