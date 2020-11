أمريكي يحاول دهس متظاهرين ضد العنصرية والشرطة تطلق سراحه (فيديو)

حيث قاد أحد الأشخاص سيارته بسرعة كبيرة في محاولة منه لدهس المتظاهرين بالقرب من ميدان التايمز، إلا أنه ارتطم بدراجاتهم الهوائية فقام بدهسها لمحاولة عبور الطريق الذي أوقفه المحتجون خلال مظاهراتهم.

ووصلت قوات الشرطة بعد تمكن المُتظاهرين من الإمساك به، واعتقلته على إثر الحادث، لكنها أطلقت سراحه فيما بعد.

#BreakingNews SUV plows through protesters on 42nd Street. Dozens chased him down and surrounded the car until cops got there. They had been marching for hours from Washington Square, Park. More ⁦@NY1⁩ #blacklivesmatter #nycprotest more on ⁦@NY1⁩ pic.twitter.com/vnoPptJl1f

— Ruschell Boone (@RuschellBoone) July 8, 2020