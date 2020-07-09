آسر ياسين يرفض مشاهد التحرش في الأفلام ويوجه رسالة لزملائه (فيديو)

وقال الفنان الشاب "موضوع التحرش ده قديم مش جديد، مش هقعد أقول كلام له علاقة بأن الأهالي تاخد بالها من بناتها، وإن البنات تشتكي لو حد قالها حاجة لأن ده بديهي".

وأضاف "فيه مسؤولية فنية على أصدقائي من الفنانين مخرجين ومنتجين وكتّاب وممثلين. يعني من فترة مش كبيرة كانت فيه أعمال بتتعامل مع موضوع التحرش إنه عادي، وعادي إن البطل يلمس الست وإن الست الأجنبية مستباحة لأنها أجنبية، وفي الآخر البطل بيتحب وينتصر!".

وتابع "ده طبعا بيكون المثال بتاع الشباب، طب ما البطل بيتحب ليه ما عملش كدة أنا كمان، وعشان كدة بناشد كل المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب، إنهم لازم يراعوا الموضوع ده لأن إحنا واجهة الشباب". وأرفق الممثل الشاب الفيديو بوسم (#لا_للتحرش).

وفي وقت سابق، كشفت العديد من الفنانات عن تعرضهن للتحرش، من بينهن رانيا يوسف وهنا الزاهد وسلمى أبو ضيف ومايان السيد وسارة عبدالرحمن وغيرهن.

وجاء ذلك بعد انتشار قصة شاب مصري يخضع للتحقيق الآن في تهم بالتحرش الجنسي واغتصاب عشرات النساء، وهي القضية التي أثارت الرأي العام وفجرّت حملات إلكترونية ضد التحرش.

وألقت السلطات المصرية، السبت، القبض على المشتبه به، وذلك بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسمًا باسم الجاني المزعوم (#المتحرش_احمد_بسام_زكي)، وكلها دعت السلطات إلى التحرّك.

وكان المجلس القومي للمرأة قدم شكوى إلى النائب العام لفتح تحقيق، بعدما "تبيَّن وجود صفحة على تطبيق إنستغرام تم تدشينها من قبل بعض الفتيات والنساء يشكين فيها من قيام شخص باغتصاب البعض منهن وهَتك عرض والتحرش جنسيا بالبعض الآخر".

وبحسب معلومات نشرت على الإنترنت فإن المعتقل طالب جامعي. وقالت الجامعة الأمريكية في القاهرة في بيان، إن المشتبه فيه كان طالبا لديها قبل أن يُغادرها في عام 2018.

وأشارت الأمم المتحدة في تقارير نشرتها خلال السنوات الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى من النساء المصريات وقعن ضحايا عمليات تحرش. ولا يزال التحرش الجنسي، اللفظي والجسدي، ظاهرة شائعة في مصر، على الرغم من إقرار قانون في 2014 جرم هذا السلوك.

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