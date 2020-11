"هددوا بشنقي".. اعتداء جديد على مواطن أسود في أمريكا (فيديو)

ونشر بوكر على حسابه الشخصي فيديوهات الاعتداء عليه و على أصدقائه في منطقة بحيرة منورو، واصفا ما حدث معه "بجريمة الكراهية"، مضيفا " تعرضت للهجوم من قبل خمسة رجال بيض (بالأعلام الكونفدرالية) هددوا حرفياً بشنقي أمام العديد من الشهود ".

ويروي بوكر ما حدث معه قائلا إنه كان ذاهبا للتنزه مع بعض من أصدقائه في منطقة بحيرة منونرو ليلة الرابع من يوليو/ تموز الجاري، حين تعرض لاعتداء جسدي من قبل 5 أشخاص بيض وجهوا له عبارات عنصرية وكلمات بذيئة مدعين أن المكان ملكية خاصة لهم.

وطمأن بوكر أصدقاءه وعائلته قائلا إنه يأسف لأنهم سيعلمون هذا الأمر من خلال هذا المنشور لكنه بخير، وذكر أنه تم تشخيصه بارتجاج طفيف، وبعض الإصابات، والكدمات، مضيفا "ربما لا ترغبون في مشاهدة مقاطع الفيديو هذه".

و أدانت السناتور الأمريكية كاميلا هاريس الاعتداء على بوكر واصفة الاعتداء "بالمروع" مضيفة في تغريدة على حسابها الرسمي "يجب ألا نغض الطرف عن الجزء المظلم الخسيس من تاريخ أمتنا والذي لا يزال حيا ومتفاعلا إلى يومنا هذا".

